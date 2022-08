Ligue 1: pareggiano Monaco, Nizza e Marsiglia. Il Paris Saint Germain continua a vincere a suon di goals

Non sono mancate le sorprese nella seconda giornata del campionato francese che sembra ripetere il copione degli anni precedenti col Paris Saint Germain che inanella punti su punti e le principali avversarie che sono costrette a risultati non proprio esaltanti.

Così, mentre il Paris Saint Germain batte con tante reti il Montpellier e rimane a punteggio pieno con 10 reti all’attivo in due giornate, rallentano il Lille, costretto al pareggio esterno dal Nantes, il Monaco che divide la posta col Rennes e il Marsiglia fermato dal Brest.

La gara tra il Lorient e il Lione è stata rinviata: il terreno di gioco non era risultato agibile dopo essere stato utilizzato per una settimana per il Festival Interceltique.

Prime nette vittorie, oltre tutto fuori casa, per il Clermont a Reims e per il Tolosa a Troyes.

Finiscono in pareggio le gare che opponevano il Lens all’Ajaccio e l’Auxerre all’Angers.

Secondo pareggio consecutivo per il Nizza che, all’Allianz Riviera, divide la posta con lo Strasburgo.

In Conference League saranno gli israeliani del Maccabi di Tel-Aviv ad incontrare il Nizza per accedere alla fase a gironi. La gara di andata, che verrà disputata in Israele, è prevista per giovedì 18 agosto, mentre quella di ritorno di disputerà il 25 agosto all’Allianz Riviera.

La terza giornata di campionato prenderà l’avvio venerdì 19 agosto 2022 con un incontro che, almeno sulla carta, si prospetta semplice per i padroni di casa del Lione che riceveranno il Troyes.

Sabato 20 agosto due incontri interessanti: il Monaco affronterà nel Principato il Lens, mentre il Marsiglia se la vedrà, al Vélodrome, con il Nantes.