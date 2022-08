Sconti del 30% su tantissimi gadget personalizzati su Fotoregali.com

È una competenza affinata nel corso di oltre quindici anni di attività, quella che ha permesso a Fotoregali.com di affermarsi come uno dei punti di riferimento nel settore della stampa su materiali speciali. Lo store, infatti, permette di creare moltissimi prodotti su misura con le proprie fotografie: zerbini personalizzati, cuscini, tazze e non solo. Soluzioni perfette da donare in occasione di una ricorrenza particolare corredate da riduzioni vantaggiose.

Sfogliando tra le pagine del catalogo si incontrano più di 500 articoli, dalle stampe su tela alle borracce, passando per fotolibri, bavaglini, t-shirt, cover per smartphone o tablet, stampe su plexiglass, infradito, peluche, foto arazzi o striscioni. Sono accompagnati da una dettagliata scheda descrittiva, completata da immagini e video.

Moderni tool di personalizzazione consentono anche a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia di customizzare il gadget selezionato. Il team di grafici sottopone ogni fotografia ad un’attenta analisi, correggendo le piccole imperfezioni e regolando la luminosità. È possibile usufruire anche di un’anteprima 3D gratuita del risultato finale.

Non mancano nemmeno le promozioni. Con “Porta un amico” sia chi è già cliente che il neo iscritto riceve un bonus di credito. È possibile creare un buono regalo dell’importo a scelta e inviarlo al destinatario, nonché approfittare di riduzioni vantaggiose che raggiungono il 30%.

Riguardo alle spedizioni, sono rapide, sicure e possono partire anche in giornata. I costi di consegna si azzerano per importi di oltre 39 euro. Le modalità di transazione selezionate, poi, assicurano la completa protezione: carta di credito, PayPal, contrassegno e bonifico bancario.

Il bello dei prodotti in vendita su Fotoregali.com è che si adattano anche ai budget più contenuti e possono essere donati in qualunque occasione: compleanni, anniversari, San Valentino, Festa della Mamma, lauree e non solo.

Infine, grazie al servizio di customer care, l’utente può contare in ogni momento su un supporto qualificato, indispensabile per trovare una risposta ad ogni dubbio. È raggiungibile via WhatsApp o tramite in numeri telefonici. In alternativa è possibile consultare la sezione “FAQ” del portale.