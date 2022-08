Il Trail delle Colline entra a far parte del circuito 'Sentieri Diversi Challenge 2022'

Mancano poco meno di due mesi alla quarta edizione del Trail delle Colline, la prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, che si terrà nella giornata di domenica 9 ottobre. Una delle novità principali dell’appuntamento 2022 è il Sentieri Diversi Challenge, iniziativa ideata unitamente dagli organizzatori di Stramandriamo, Trail delle Colline e Ultra Trail dei Castelli Bruciati. Si tratta di una competizione a punti, con relativa classifica finale e premiazione, che raccoglie gli atleti che decideranno di partecipare alle gare competitive delle tre manifestazioni: un bellissimo modo per far scoprire i sentieri del Canavese, Chivassese e Monferrato, diversi nelle caratteristiche tecniche, ma uniti dalla bellezza e dallo sport, per raccontarli e valorizzarli.

Il Trail delle Colline è organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Confermate le tipologie di gara del Trail delle Colline 2022:

TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri

TdC Corto: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri

Dog Endurance Trail: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino

Eco-camminata in Rosa: passeggiata libera a tutti da 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, il cui ricavato sosterrà la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno

Sport inteso come divertimento, ma anche e soprattutto inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Il Trail delle Colline nasce allo scopo di diffondere valori come la solidarietà, l’aiuto reciproco, il rispetto della natura e dell’ambiente, la valorizzazione e tutela delle risorse naturali e delle bellezze del territorio, e si inserisce nel ricco e variegato programma di iniziative e progetti solidali che da sempre la Asd Hope Running Onlus porta avanti nel suo operato.

Che cosa state ancora aspettando? Iscrivetevi al Trail delle Colline 2022 e assicuratevi il vostro pettorale!

Tutte le info relative al 4° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

