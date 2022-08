Nizza, Biennale des Arts un clamoroso successo

Dopo i buoni risultati ottenuti dalle ultime edizioni della Biennale des Arts di Nizza, l'edizione 2022, che celebra la caratteristica speciale che contraddistingue la Città di Nizza, quella di essere una città verde e dei fiori del Mediterraneo, si sta rivelando un vero successo popolare e turistico.

Dall'11 giugno ad oggi, oltre 116 mila persone hanno visitato una delle 11 mostre. Il 10 agosto, il Museo Matisse ha persino battuto il suo record di presenze giornaliere con 1719 visitatori e a luglio, il Museo Masséna ha visto aumentare la sua presenza del 62% rispetto all'ultima Biennale delle arti di luglio 2019.

Christian Estrosi, Sindaco di Nizza non nasconde la soddisfazione: "Nel corso degli anni, la Biennale des Arts de Nice si è affermata come un importante evento culturale e artistico. Per l’edizione 2022, abbiamo voluto, con Jean-Jacques Aillagon, Presidente della Missione del Patrimonio Mondiale di Nizza e Commissario Generale della Biennale delle Arti di Nizza 2022, proporre un programma forte e originale: tra storia e natura al Museo Masséna e al Museo archeologico di Nizza/Cimiez, fiori nella storia dell'arte e delle arti decorative al Palais Lascaris e al Musée des Beaux-Arts Jules Chéret e, sotto lo sguardo di artisti contemporanei con Hockney, al Museo Matisse, Nick Knight al Museo della Fotografia Charles Nègre, al Palais Lascaris, al Museo Internazionale di Arte Naïf, presto al MAMAC o da 42 Artisti a 109!

Non ho dubbi che questo successo continuerà fino alla fine dell’edizione 2022. Una nuova dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, dell'eccezionale vitalità culturale e artistica di Nizza, che aspira a diventare, nel 2028, Capitale Europea della Cultura".