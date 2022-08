Strali d'Amore, una Favola in Musica in scena al Monastero di Saorge

Giovedì 18 e venerdì 19 agosto alle ore 20.30 al Monastero di Saorge in Valle Roja va in scena “Strali d'Amore, una Favola in Musica” di Giovanni Boschetto Boschetti, piccola opera italiana del 1600, mai più rappresentata dalla sua creazione...

Gli artisti hanno lavorato tutto l'anno per ricreare questo pezzo musicale: un lavoro di composizione senza precedenti su un manoscritto completamente riscoperto!



Uno spettacolo unico nella magnifica cornice del chiostro del monastero, luogo ideale per un'immersione totale nel mondo della musica barocca.



Sotto la direzione di Arnaud De Pasquale:

Perrine Devillers, soprano

Axel Bernage, soprano

Guillaume Gutierrez, tenore

Romain Bockler, baritono

Geoffroy Buffiere, contrabbasso

e i musicisti dell'orchestra del Festival.