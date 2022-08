Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Festival pyromélodique

Fino al 24 agosto 2022

Le programme

Jeudi 11 août dès 22h en Baie de Juan-les-Pins

Jeudi 18 août dès 22h en Baie de Juan-les-Pins

Mercredi 24 août dès 22h15 à Antibes entre le Fort Carré et la Siesta.



Jammin'Summer session

Fino al 19 agosto 2022

Le programme:

Le 19 août à 20h Petite Pinède : Henry Spencer & Juncture - Jazz pop/rock

De plus, du 5 juillet au 18 août, des Marching Bands animent les rues d'Antibes et de Juan-les-Pins de 19h30 à 20h30.

Le programme:

Jeudi 18 août : Antibes, Jazzy Dixie; Juan-les-Pins, R Saj Band



Stage de théâtre pour enfants

Fino al 19 agosto 2022

Théâtre du Tribunal

Place Amiral Barnaud



Il 18, 19 e 20 agosto 2022

Grande braderie d’Antibes

Per tre giorni, i commercianti della Cittalle Vecchia e del centro proporranno dei buoni affari.



Durant tout l’été

Summer Pop’Arts

La Summer Pop’Arts di Antibes Juan-les-Pins riunisce tutti gli eventi e le numerose attivitalle proposte quest’estate lungo le strade di Juan-les-Pins e Antibes. Vedere, ascoltare, uscire e ballare sono le parole chiave di un programma attraente ed eclettico.



Giovedì 18 agosto 2022

Summer Pop Art – Dalle 14 alle 18 - Place des Arcades

Marching Bands – Dalle 19,30 alle 20,30 - Rues du Vieil-Antibes

Marching Bands – Dalle 19,30 alle 20,30 - Juan-les-Pins

Festival pyromélodique – Ore 22,15 – Promenade du Soleil



Venerdì 19 agosto 2022

Jammin’Summer Session – Ore 20 - Petite Pinède

Summer Pop Art – Fra le 20 e le 21,30 - Rues du Vieil-Antibes

Groupes déambulatoires d’arts de rue : Pizzicato (duo



Domenica 21 agosto 2022

Marché de producteurs – Dalle 10 alle 17 – Plateau de la Garoupe



Mercoledì 24 agosto 2022

Summer Pop Art – Fra le 20 e le 22 - Rues du Vieil Antibes

Théâtre Le Tribunal en plein air – Ore 21 - Espaces du Fort Carré

Bal – A partire dalle 21 - Kiosque de la Place Nationale

Festival pyromélodique – Ore 22,15 - Route du bord de mer



Exposition Jazz - Siegfried Bernard Polvara

Fino al 31 agosto 2022

1er étage du Palais des Congrès

Office de Tourisme et des Congrès

60 chemin des Sables



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Event options

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Du 9 Juillet jusqu'au 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



CINEMA ALL’APERTO, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 29 AGOSTO 2022

AGOSTO

Lunedì 29

Martedì 23.

Amphithéâtre de la Batterie

3 Bd du Maréchal Leclerc



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



AUVARE

SOLEMAR

Sabato20 agosto 2022 ore 21

Variétés internationales



BEAULIEU-SUR-MER

“UZINE À GAG”, TEATRO

Venerdì 19 agosto 2022 dalle 18 alle 19,10.

Sabato 20 agosto 2022 dalle 18 alle 22.

Festival del teatro-clown.

Venerdì 19 agosto

Passeggiata dalla piazza del Sacro Cuore alla piazza Marinoni.

Partecipazione gratuita

18.00 - 19.10 > "LES DESSOUS DE L’HISTOIRE"

Sabato 20 agosto

Giardino dell'Olivaia

Prezzo: 15 € a persona

17.30 - Apertura porte

18.00 > 18.25 - "À JUSTE DISTANCE" - Atto I

18:45 > 19:10 - "À JUSTE DISTANCE" - Atto II

19.30 > 20.30 - "AU PIED DU MUR"

20:45 > 21:10 - "À JUSTE DISTANCE" - Atto III

22.00 - Chiusura delle porte

Jardin de l'Olivaie

rue Jean Bracco



CINEMA ALL’APERTO

FINO AL 29 AGOSTO 2022

AGOSTO

Lunedì 29

Martedì 23.

Amphithéâtre de la Batterie

3 Bd du Maréchal Leclerc



BELVEDERE

RÉCITAL EN DUO

Giovedì 18 agosto 2022 alle 21.

Eglise Saint Pierre Saint Paul



BENDEJUN

Les DROPS

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Pop



BEUIL

Mey feat Jcat

Domenica21 agosto 2022 ore 21

Jazz



CAGNES

CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOULES CARRÉES

Da sabato 20 a domenica 21 agosto 2022.

Campionato originale che si svolge nella montée de la Bourgade, il vicolo che porta al Château du Haut-de-Cagnes.

Montée de la Bourgade, Haut-de-Cagnes



Hippodrome de la Côte d'Azur

06800 Cagnes-sur-Mer

FRANCIA



JAZZ AU CHÂTEAU - CONCERTO

FINO AL 09 SETTEMBRE 2022

19 août : L’Orchestre Syncopatique

(Jazz Classique/New Orleans/Swing)

26 août : Jean-Philippe Sempere

(Hard bop/Jazz Soul/Musique brésilienne)

2 septembre : Malcolm Potter Voice & Wood Quartet

(Pop Jazz/Swing vocal)

9 septembre : Basilic Swing

(Jazz Manouche/Tzigane/Klezmer acoustique)

Place du Château (Haut-de-Cagnes)



CANNES

CONCERT WOODKID

Giovedì 18 agosto 2022 ore 21

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : ESPLANADE PANTIERO

Giovedì 18 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Esplanade Pantiero



ANIMATIONS VISITE GUIDÉE - AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Giovedì 18 agosto 2022 ore 15

Pôle d'Art Contemporain de Cannes



CHASSE AU TRÉSOR

Enfant 7-13 ans - Vacances au musée

Giovedì 18 agosto 2022 ore ore 9,50

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



CONCERT LE BAL DES PIRATES

Domenica 21 agosto 2022 ore 16

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



ANIMATION LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 23 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Boulevard Jean Hibert, Cannes



EXCURSION VISITE DU QUARTIER CALIFORNIE

Martedì 23 agosto 2022 ALLE 9,30

25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes



SPECTACLE SUGYP SWISS PYROTECHNICS - SUISSE

Les jardins de Vesta

Mercoledì 24 agosto 2022 ORE 22

Baie de Cannes



ANIMATIONS LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 24 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Place Paul Roubaud



EXPOSITION BANDE-ANNONCE LA COLLECTION PIGOZZI À CANNES

Fino al 21 agosto 2021

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



EXPOSITION LOUIS DE FUNÈS - L'EXPOSITION

Dans le cadre du Musée éphémère du cinéma

Fino a domenica 21 agosto 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



FESTIVAL D'ART PYROTECHNIQUE 2022

Fino a mercoledì 24 agosto 2022 ore 22



ANIMATIONS PAGES À LA PLAGE 2022

Fino a sabato 27 agosto 2022

De 10h à 13h et de 14h à 17h45

Plage Zamenhof, boulevard de la Croisette (avant le jardin de la Roseraie)



ANIMATIONS LE BAL DES FOUS

Fino a domenica 28 agosto

Palais des festivals et des congrès - Terrasse Riviera

1 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, OH ! UNE EXPO

Fino a martedì 30 agosto 2022

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



LUNA PARK

Fino a mercoledì 31 agosto 2022

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Event options

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



COLLONGUES

Thibaud Choplin Rallume le feu (One man show)

Giovedì 18 agosto 2022 ore 21

Humoriste



O.C.Brothers

Domenica21 agosto 2022 ore 21

Soul



COURSEGOULES

e.ssenSuaL

Sabato20 agosto 2022 ore 21

Funk



DALUIS

acoustic songs

Sabato 20 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



ENTRAUNES

Toinou dau Gourc : Une page de vie moderne

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Théâtre



EZE

FESTIVAL « LUMIÈRE SUR LE CIEL » À L’ASTRORAMA DE LA TRINITÉ

FINO AL 27 AGOSTO 2022

L'Astrorama de La Trinité vi offre l'opportunità di conoscere l'astronomia quasi tutte le sere dal martedì al sabato, nell'ambito del suo festival estivo, partecipando alle serate "Open Sky".

Astrorama - Parsec

Route de la Revère

Col d'Eze



GATTIÈRES

O.C.Brothers

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Soul



GRÉOLIÈRES

Quincy JONES Hommage

Domenica21 agosto 2022 ore 21

Blues



LA BRIGUE

Quincy JONES Hommage

Sabato20 agosto 2022 ore 21

Blues



LA GAUDE

revue showtime riviera

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Cabaret



LA PENNE

Corou de Berra

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Chant traditionnel



LA ROQUE-EN-PROVENCE

Mariage d'enfer

Sabato 20 agosto 2022 ore 21

Théâtre



LE ROURET

Untel production la comédie LE BAL DES COUILLONS

Domenica 21 agosto 2022 ore 21

Théâtre



L'ESCARÈNE

THOMAS GALLIANO QUARTET

Sabato 20 agosto 2022 ore 21

Jazz



LEVENS

Fred Luzi Funktet

Giovedì 18 agosto 2022 ore 21

Rhythm and Blues



MOSTRA DI PITTURA CHRISTELLE LINK

FINO AL 04 SETTEMBRE 2022

Bureau d'Information Touristique de Levens

Place Victor Masseglia - Maison du Portal



MALAUSSÈNE

Comédie 20 ans après!

Sabato 20 agosto 2022 ore 21

Théâtre



MENTON

Nuit du cinéma

Giovedì 18 agosto 2022 ore 21

|Stade Rondelli



Vendredis du soleil

Venerdì 19 agosto 2022 dalle 20 a mezzanotte

|De la rue Trenca à l’allée Batterie 943 : bord de mer piétons, stands, animations en déambulation sur la Promenade du Soleil



Soirée mille et une nuits

Domenica 21 agosto 2022 dalle ore 20,30

spectacle danses orientales suivi d’une soirée dansante

Esplanade Francis Palmero



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 18 agosto 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 18 agosto 2022 ore 14,30

Lunedì 22 agosto 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 19 agosto 2022 ore 10

Lunedì 22 agosto 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 20 agosto 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 22 agosto 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 24 agosto 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Mercoledì 24 agosto 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Marché Estival Nocturne

Fino al 28 agosto 2022 dalle 19 a mezzanotte

Mail du Bastion



Beach Volley

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Plage du Borrigo

Menton



Zumba fitness party by Ludizumba

Tutti i martedì fino al 23 agosto 2022

Entrée gratuite

Esplanade des Sablettes



Exposition : support en conversation

Fino al 17 settembre 2022

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 et dalle14 alle 18

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)



Exposition "Un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre 2022

Samedis La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i gorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concerto di Noah Slee, organizzato da La Note Bleue

Da giovedì 18 a venerdì 19 agosto 2022 alle 21

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Escursioni - Whale Watching Monaco

Domenica 21 agosto 2022

Osservate le balene e i delfini dal Principato e condividete una delle esperienze più esclusive della French Riviera. Accompagnati da professionisti certificati, nel pieno rispetto dell'ambiente potrete scoprire i grandi mammiferi del santuario PELAGOS.

Port Hercule de Monaco



Concerto - "Gospel"

Mercoledì 24 agosto 2022, dalle 19.30 alle 22

La Piazza Théodore Gastaud



Mostra Christian Louboutin - L’Exhibition[niste]

Fino domenica 28 agosto 2022, dalle 10 alle 20, notturne il martedì e il giovedì fino alle 22

Christian Louboutin, L’Exhibition[niste], ripensato dal suo curatore Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative, regalerà al pubblico una prospettiva inedita, dopo una prima mostra al Palais de la Porte Dorée a Parigi nel 2020.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



NIZZA

RIVIERA ELECTRO FESTIVAL 2022

VAI AL CONTENUTO

Da venerdì 19 a domenica 21 agosto 2022.

Con Abi - Alexia Glensy - Archie Hamilton - Chris Stussy - Enrico Sangiuliano - Lilly Palmer - Loco Dice - Nastia - Rene Wise - Sweely.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta

Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais



BILLY ELLIOT, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

Martedì 23 agosto 2022 ORE 21,30

Port de Nice - Quai de la douane



LUCIA MARCUCCI : LES SECRETS DU LANGAGE, ESPOSIZIONE

Fino al 28 agosto 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



LA CINÉMATHÈQUE HORS LES MURS, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO AL 30 AGOSTO 2022

Orari di rappresentazione il martedì alle 21:30.

Programma :

Musical

Martedì 9 agosto - Rocketman di Dexter Fletcher (VOSTF)

Martedì 23 agosto - Billy Elliot di Stephen Daldry (VOSTF)

Marilyn Monroe, 60 anni!

Martedì 2 agosto - Il fiume del non ritorno di Otto Preminger (VOSTF)

Martedì 16 agosto - Sette anni di riflessione di Billy Wilder (VOSTF)

Martedì 30 agosto - Il miliardario di George Cukor (VOSTF)

Quai de la Douane - Port de Nice



Nizza Classic Live Festival. Il roseto del monastero, la serenità del chiostro e la dolcezza delle notti estive della Costa Azzurra.

Venerdì 05 agosto 2022

19:00: Musica da camera

François Chaplin, pianoforte

Claude Lefebvre, flauto

Delphine Haidan, mezzosoprano



21:00: Quartetto per la fine del tempo

Jean-Marc Phillips-Varjabédian, violino

Patrick Messina, clarinetto

Frédéric Audibert, violoncello

Delphine Haidan, mezzosoprano

Marie-Josèphe Jude, pianoforte

Il pastore sulla roccia di Schubert

Sonata per violino e pianoforte di Franck

Trio per violoncello, clarinetto e pianoforte di Brahms



POWER FLOWER, ESPOSIZIONE

FINO AL 3 SETTEMBRE 2022

Chiuso lunedì, martedì e domenica.

Dalle 14:00 alle 19:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LA GESTE DE BOUDDHA, ESPOSIZIONE

Fino al 4 settembre 2022, ogni giorno.

Orari di apertura:

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 17 fino al 30 giugno.

Da mercoledì a lunedì, dalle 10 alle 18 dal 1° luglio al 31 agosto.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



“LA CONTAMINATION BLANCHE”, PAR FLORIAN RUIZ - ESPOSIZIONE

FINO AL 17 OTTOBRE 2022

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle 10.00 alle 17.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle 10.00 alle 18.00.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



PEILLE

Mey feat Jcat

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Jazz



PEILLON

Féminin Ferré

Sabato20 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



PEYMEINADE

TRACATA spectacle L'amour

Sabato20 agosto 2022 ore 21

Spectacle musical



PÉONE

TRIBUTE TELEPHONE

Sabato 20 agosto 2022 ore 18

Rock



PUGET-THÉNIERS

Revue Elégancia

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Revues



ROQUEFORT-LES-PINS

CubaNissando

Domenica21 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



ROQUESTÉRON

Live Music Show 8/0

Domenica21 agosto 2022 ore 21

Variétés internationales



SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

MISS DEY AND THE RESIDENTS

Giovedì 18 agosto 2022 ore 21

Rock’and roll



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE

Live Music Show 8/0

Venerdì 19 agosto 2022 ore 18

Variétés internationales



il était une fois Cloclo

Sabato20 agosto 2022 ore 21

Spectacle musical



SAINT JEAN CAP FERRAT

CINÉMA EN PLEIN AIR “MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU” (VF)

Mercoledì 24 agosto 2022 alle 21.

Jardin du Presbytère



LES NOCTURNES DE LA VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD, CONCERTO

Fino al 30 agosto 202, ogni giorno dalle 20 alle 0.

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



SAINT LAURENT DU VAR

CINÉMA THÉÂTRE GEORGES BRASSENS

FINO AL 22 AGOSTO 2022, tutti i lunedì dalle 20 alle 22:30.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 novembre



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

TOBACCO ROAD Hommage ore Jean-Jacques Goldman

Giovedì 18 agosto 2022 ore 21

Chansons françaises



BREL ! LE SPECTACLE

Domenica21 agosto 2022 ore 21

Spectacle musical



SAINT-VALLIER-DE-THIEY

BREL ! LE SPECTACLE

Sabato 20 agosto 2022 ore 21

Spectacle musical



TOUDON

Parle moi d'Amour

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Théâtre



TOUËT-DE-L'ESCARÈNE

LADY SOUL PROJECT

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Soul



CubaNissando

Sabato 20 agosto 2022 ore 21

Musique du Monde



TOURRETTE LEVENS

FANOU TORRACINTA

Giovedì 18 agosto 2022 alle 21.

spettacolo di jazz presentato dal giovane Fanou Torracinta...

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



EXPOSITION “LE CHEVAL ROI DU CIRQUE”

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



VENCE

UN ÉTÉ POUR LA JEUNESSE

FINO AL 23/08/2022

Bureau d'Information Touristique de Vence

Place du Grand Jardin - Villa Alexandrine



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLARS-SUR-VAR

TRACATA spectacle L'amour

Venerdì 19 agosto 2022 ore 21

Spectacle musical



VILLEFRANCHE-SUR-MER

CINEMA ALL’APERTO

FINO ALL'11 SETTEMBRE 2022

ogni giorno alle 21:30.

Théâtre de Verdure

La Citadelle



ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert