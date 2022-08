Passeggiata tra Vieux Nice, lungomare e Promenade des Anglais per Danilo Radaelli che si “trasforma” in guida turistica per mostrare alcuni degli angoli più suggestivi della città vecchia e della Promenade des Anglais.



Nizza in queste giornate di fine agosto trabocca di turisti, una vera invasione.

Non si è lasciato sfuggire l’occasione il “nostro” Danilo Radaelli per fornirci la fotocronaca di una giornata a Nizza, ad uso dei turisti.