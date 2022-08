Nizza, il MAMAC incellofanato quasi fosse un cibo da conservare in frigorifero (Foto)

Mentre si lavora al “rosicchiamento” del tetto del Teatro Nazionale di Nizza ( clicca qui ) , intervento propedeutico alla sua demolizione, anche il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Nizza è chiamato a sottoporsi ad un radicale lifting.

Per effettuarlo evitando di arrecare danni alle pareti esterne destinate ad essere ulteriormente valorizzate, il MAMAC è stato incellofanato tutto con una pellicola, quasi fosse un cibo da conservare in frigorifero.

E’ iniziata la prima fase di un intervento destinato a durare fino al 2025 quando il nuovo MAMAC riaprirà i battenti, dopo due anni di lavori.

Gli interventi inizieranno nel 2023 e prevedono la creazione di 400 metri quadrati aggiuntivi di spazio espositivo, un nuovo ingresso maggiormente accattivante e meno sacrificato dell’attuale e la valorizzazione del tetto.

Il Museo chiuderà i battenti tra un anno, a settembre del 2023 e le opere, a cura della Métropole Nice Côte d'Azur, inizieranno un tour nei comuni dell’agglomerazione urbana.

A firmare il progetto del prolungamento della Promenade du Paillon gli architetti João Luís Carrilho da Graça e Alexandre Chemetoff col supporto dei team di Ingérop, SARL Canopée, Mazet & Associés, Les Eclaireurs e Scenevolution.

Queste le linee principali del progetto :

Estendere la Promenade du Paillon a nord, su nuovi 8 ettari, tra la Traverse de la Bourgada e la Traverse Monnet per creare un grande polmone verde di 20 ettari.

Sviluppare una vera foresta urbana con la piantumazione di ulteriori 1.500 alberi di specie adattate al clima mediterraneo con basso consumo di acqua e con una buona capacità di ombra.

Riqualificare e rinnovare completamente il MAMAC per affrontare le sfide di un museo del 21 ° secolo e rafforzare la sua influenza internazionale.

Dare ulteriore risalto alla Biblioteca Louis Nucéra per aprirla ulteriormente sul Jardin Sosno.

Ristrutturare il Parking des Arts adattandolo alle nuove esigenze.

Notevoli i benefici apportati dal progetto :

Aumentare di 8 ettari le superfici permeabili della città;

Eliminare circa 1.740 tonnellate di anidride carbonica l’anno;

Assorbire da 6 a 8 decibel di rumore urbano;

Assorbire 1 tonnellata di inquinanti atmosferici l’anno (ossidi di azoto, zolfo);

Diminuire l’incidenza delle malattie cardiovascolari;

Preservare attivamente la biodiversità del territorio;

Mettere a punto un ingegnoso sistema di valorizzazione dell'acqua piovana in circolo virtuoso per l'approvvigionamento dei futuri bacini idrici naturali.

Il cronoprogramma dl progetto prevede

Anno 2022 - avvio dei lavori sul settore del Teatro Nazionale di Nizza;

Inizio 2023 - avvio dei lavori sul settore dell'Acropolis;

Estate 2023- Inizio 2024 - Inizio dei lavori di ristrutturazione del MAMAC, della Biblioteca Louis Nucéra e del Parking des Arts;

Fine del 2025 - Consegna globale delle strutture.



Il costo complessivo del progetto è di 75 milioni di euro TVA inclusa, di cui 20 milioni di euro interamente dedicati al MAMAC. L’investimento è destinato a recare notevoli benefici economici per la città, le sue attività commerciali e alberghiere e per i residenti locali.

La spesa è assistita da una partecipazione del 50% da parte dello Stato e della Regione.



Per quanto concerne il MAMAC, il progetto prevede :

L'estensione della Promenade du Paillon che mescolerà abilmente natura e cultura creando un legame naturale tra il parco e il museo:

La creazione di una continuità pedonale tra il piazzale sud del museo e il giardino Sacha Sosno;

La riqualificazione del collegamento tra il piazzale e la strada all'ingresso del museo per assicurare uno sviluppo qualitativo;

La modifica del piano terra del MAMAC con un riallineamento delle facciate di Place Yves Klein per creare la traverse Garibaldi esclusivamente pedonale;

Creare un nuovo ingresso da Place Yves Klein;

Aumentare gli spazi per mostre ed eventi culturali;

Migliorare la circolazione e la gestione dei flussi all'interno del museo;

Ristrutturare tecnicamente l'intero edificio;

Offrire nuovi servizi: caffetteria, spazi conviviali per attività, spazi modulari.



Il progetto s’inserisce nella prospettiva della candidatura della città a Capitale Europea della Cultura nel 2028 con l’obiettivo di fare del MAMAC una struttura culturale di riferimento

La Promenade du Paillon “atto secondo” si integra con la ristrutturazione del MAMAC: un intervento senza precedenti basato sull’adattamento di un'opera architettonica originale alle aspettative del 21 ° secolo.