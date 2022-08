Mentone celebra il prossimo weekend le Giornate del Mare

Il 27 e 28 agosto la Comunità della Costa Azzurra organizza la 3a edizione delle Giornate marittime sull'Esplanade Francis Palmero a Mentone: un evento interamente dedicato alla protezione dell'ambiente marino.

Per un intero fine settimana, la Comunità della Costa Azzurra propone giochi, laboratori, incontri e gite in mare sul tema della conservazione della biodiversità marina. Tutte queste attività mirano a farvi scoprire le ricchezze del patrimonio naturale marino situato a pochi metri sotto il mare e, soprattutto, a rendervi consapevoli che è possibile proteggerlo e agire per la sua salvaguardia.

La costa della Comunità della Costa Azzurra si estende su quasi 16 km di costa tra Mentone e Roquebrune-Cap-Martin. Popolata da una grande diversità di fauna e flora, ha dato origine a un'area marina protetta integrata nella rete europea dei siti Natura 2000, la cui gestione è stata sostenuta dalla Comunità della Costa Azzurra dal 2011. Tra le specie notevoli del sito: la posidonia, il tursiope, la tartaruga caretta e molte altre specie mediterranee che la Comunità della Costa Azzurra custodisce insieme alle organizzazioni ambientaliste, monegasche e italiane, in qualità di partner dell'Accordo RAMOGE, firmatario dei Pelagos Carta del Santuario e Convenzione Beyond Plastic Med.

Quest'anno l'animazione avrà inizio venerdì sera con la proiezione d'eccezione del film documentario Souffles de Vie prodotto dall'associazione monegasca Live Together. Una proiezione all'aperto alla presenza di Jean-Charles VINAJ, presidente dell'associazione, che si svolgerà presso la Capitainerie du Vieux Port dalle 21:00. Questo film documentario si propone di mettere in luce le problematiche dell'impatto dell'uomo sull'ambiente marino mediterraneo, in particolare sui cetacei.

Sabato 27 e domenica 28 agosto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, una ventina di stand proporranno attività ludico-didattiche. In programma: make up ecologico, laboratorio di pittura sui sassi, creazione di cosmetici sostenibili, Truck Science Tour, giochi ed esperimenti scientifici. E mette in evidenza, da non perdere, con un'operazione di raccolta rifiuti in spiaggia, la storia dei 3 avventurieri del Progetto Azur e un incontro-dibattito sul tema della plastica nel Mediterraneo. Al Centro Nautico tutti possono cimentarsi in attività acquatiche sostenibili e non motorizzate: kayak, paddleboarding, canottaggio, prime immersioni in collaborazione con club e associazioni locali (iscrizione e pagamento in loco). Dal lato mare, potrete scoprire la costa e il patrimonio marino della Riviera a bordo di Le Brigantin con partenza dal Porto Vecchio di Mentone alle 9:00 e alle 17:30. Per i più curiosi, salperanno l'ancora per un'intera giornata e partiranno per osservare il patrimonio marino del Santuario Pelagos sulla barca a vela Santo Sospir dell'Associazione SOS Grand Bleu. Questa barca scuola, con il suo dolce profumo orientale, attraversa il Mediterraneo per incontrare delfini e altri cetacei. La giornata è accompagnata da un'azione educativa volta a identificare le diverse specie, a comprendere meglio i pericoli che le minacciano e i mezzi messi in atto per proteggerle.

Venerdì 26 agosto alle 21: Proiezione del film documentario Souffles de Vie Diretto dall'associazione monegasca Live Together alla presenza di Jean-Charles VINAJ, presidente dell'associazione. Capitaneria del Porto Vecchio di Mentone Quai Napoleone III

Sabato 27 agosto ore 10:00: Operazione di raccolta rifiuti (appuntamento in loco dalle ore 9:30) Organizzato dal Comune di Mentone in collaborazione con l'associazione Stand Up for the Planet, Le Projet Azur e la Comunità della Costa Azzurra. Incontro sull'Esplanade Francis Palmero

Sabato 27 agosto alle 17: Storia d'avventura Di Anaëlle Marot, Solène Chevreuil, Philomène Lelay, i tre avventurieri del Progetto Azur che racconteranno le loro avventure al servizio dell'ambiente. Incontro sull'Esplanade Francis Palmero

Domenica 28 agosto alle 10:00: Partenza degli avventurieri del Progetto Azur Vai alla spiaggia di Fossan - Domenica 28 agosto ore 17: Incontro-discussione Il Mediterraneo, un mare di plastica: quali soluzioni? con Lucile Courtial dell'associazione BeMed

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Meraviglie Palazzo d'Europa, 8 Avenue Boyer, Mentone Tale. +33 (0)4 83 93 70 20 www.menton-riviera-merveilles.fr