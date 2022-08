Lavorare nel Principato di Monaco: 9 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per numerose figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Trois Agents d'accueil au Service des Parkings Publics.

D'un(e) Assistant(e) au Secrétariat Général du Gouvernement.

Deux Jardiniers à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Un Commis-Décompteur au Service des Prestations Médicales de l'État.

Une Infirmière au Centre Médico-Sportif relevant de la Direction de l'Action Sanitaire

Un Rédacteur Principal en charge de la e-santé à la Direction de l'Action Sanitaire.

Un(e) Assistant(e) à la Direction de l'Action Sanitaire.