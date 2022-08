Domani l’Ucraina festeggia la propria indipendenza: manifestazioni e concerto a Nizza

Domani, 24 agosto 2022 , l’Ucraina festeggia il Giorno dell'Indipendenza e Nizza partecipa alla festa nazionale con una serie di manifestazioni che culmineranno con un concerto di beneficienza a sostegno degli ucraini.

Ad esibirsi, al Théâtre de Verdure, il gruppo cult ucraino "Pikkardiyska Tertsiya": i fondi raccolti durante la serata sono destinati agli ucraini vittime della guerra.

Il gruppo "Pikkardiyska Tertsiya" ha prodotto non meno di quattrocento brani musicali e quindici album di vari generi. Più di una generazione di ucraini è cresciuta sui successi di "Picardies", "Old Tram", "Hermit", "River Bank", "Let", "The Garden of Angel Songs".

Oggi, dopo 30 anni, il gruppo vocale continua a creare ed esibirsi attivamente.

L’apertura dei cancelli del Théâtre de Verdure sarà alle 17 e il concerto inizierà alle 20, il costo del biglietto varia dagli 80 ai 15 euro.