“Les jardins de Vesta”, domani sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Sesta e ultima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, mercoledì 24 agosto, alle ore 22 saranno dei “fuochi svizzeri” a colorare la Baia.

Sarà la volta del gruppo Sugyp Swiss Pyrotechnics a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Les jardins de Vesta”.





Sugyp Swiss Pyrotechnics

Creato nel 1967, il gruppo Sugyp ha iniziato le sue attività pirotecniche nel 1971.

In pochi anni, l'azienda è diventata un attore chiave nella pirotecnica nella Svizzera romanda.

Dal 2007, sotto la direzione di Jean Pascal e Nicolas Guinand, l'azienda ha conosciuto una forte crescita (nuovi depositi pirotecnici, acquisizione di mezzi di trasporto ADR, implementazione di procedure per lo svolgimento di grandi spettacoli, acquisizione di sistemi di sparo digitale all'avanguardia).

I metodi cambiano per servire meglio la creatività artistica e le nuove sfide tecniche.

Il 1° ottobre 2018, Sugyp e SSE Holding (Società svizzera di esplosivi) hanno deciso di unire le proprie competenze e risorse nel campo degli spettacoli pirotecnici, riunendo tutte le attività operative interessate all'interno di Sugyp Swiss Pyrotechnics: questa collaborazione ha consentito alla nuova entità di espandere le proprie attività in tutto il mercato svizzero e diventare leader nel campo degli spettacoli pirotecnici.

Sugyp Swiss Pyrotechnics ha partecipato attivamente a numerosi eventi pirotecnici e vinto numerosi premi internazionali come il Bronze Jupiter (Canada 2016), Pyromagic (Polonia 2016), il concorso di Hannover (Germania 2014) o lo Starbrno Ignis Brunensis (Repubblica Ceca 2013).



Tema: I Giardini di Vesta

Immaginiamo di poter passeggiare liberamente in una sera d'estate nei giardini di Vesta, la grande dea del fuoco antico, passeggiare tra la diversità delle sue esplosive aiuole, scoprire con gioia abbaglianti feste o assaporare la malinconia di una graziosa pergola stellata e godersi le risate delle fontane scintillanti intorno a piscine luminose...

È tutta questa diversità pirotecnica che l'azienda Sugyp si propone di scoprire e invita il pubblico a dare libero sfogo alla fantasia e lasciarsi trasportare in questo affresco pirotecnico ricco di sorprese ed emozioni.



Musiche

Summer storm - Mozart Heros

Follow the chese - Brand X Music

Should i stay - Kylie Minogue

Should i stay - Anti flag

Show me how you Burlesque - Christina Aguilera

Paperboy - Brand X Music

Closer - Lemaitre feat. Jennie A.

Wind of Change - Scorpions

The hot Honey Rag - Valarie Pettiford & Jane Lanier

Welcome in peace - Brand X Music

Mushrooms and lollipops - Brand X Music