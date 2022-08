A Le Vele di Alassio l'estate non finisce!

SUMMER NEVER ENDS



L'estate non finisce mai e neanche la nostra voglia di fare festa! Dopo

questi giorni di stop la ciurma de Le Vele Alassio parte ricaricata e

con una serie di eventi all'altezza del Club più apprezzato della

Liguria e non solo.



Martedì 30 ritorna a Le Vele Alassio uno dei dj italiani più cool:

Andrea Damante! Ad aprire e chiudere la serata ci sarà il giovane dj

genovese MorganJ. Entro le ore 00:00 le donne in lista saranno omaggiate

dell'ingresso.



Mercoledì notte dalle ore 23:00 ritorna "Stargate" firmato Change Your

Mind. In consolle direttamente dai migliori festival e club

internazionali ci sarà l'attesissimo Ilario Alicante, l'enfant prodige

della musica Techno/House italiana, che si esibirà in un dj set di 3

ore. Ad aprire la serata ci saranno i Dajku Twins, djs resident del

party. Entro le ore 00:00 le donne in lista hanno l'ingresso in omaggio.



Giovedì la festa è assicurata con il party "Mamacita", amatissimo per lo

speciale format con la musica Reggaeton a fare da protagonista.



Venerdì 2 settembre a partire dalle ore 23:00 ci sarà Change Your Mind

con il Closing Party di Stargate. In consolle troveremo la famosissima

dj spagnola Indira Paganotto e ad aprire la serata i djs resident Dajku

Twins. Entro le ore 00:30 le donne in lista hanno l'ingresso in omaggio.



Sabato non potrà mancare il nostro amato "Saturday Night" che ci

regalerà grandi emozioni come sempre fino all'alba. La musica è di tipo

open format a cura del dj resident Giorgio V. per tutta la notte. La

serata sarà animata da un favoloso gruppo di ballo firmato Visionair.



Nella settimana successiva, venerdì 9 settembre, ritorna a grande

richiesta dopo il notevole successo dell'evento di Agosto la

Metempsicosi con Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky,

Franchino e Luca Pechino. Entro le ore 00:30 le donne in lista hanno

l'ingresso in omaggio.







Le Vele Alassio presents Re-Opening Party w Andrea Damante Tuesday 30th August 2022

August 2022



Tuesday 30th August 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

RE-OPENING PARTY

w/

ANDREA DAMANTE

STAR GUEST DJ

Andrea Damante



Opening Act with Dj

MorganJ



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Change Your Mind Stargate w/ Ilario Alicante Wednesday 31st August 2022



Wednesday 31st August 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate

LINE UP

Ilario Alicante (3h dj set)

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Le Vele Alassio presents Mamacita 1st September 2022



Ogni giovedì l' #EstateDaSogno Mamacita sconvolge Alassio!!



Thursday 1st September 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Change Your Mind Stargate Closing Party w/ Indira Paganotto Friday 2nd September 2022

September 2022



Friday 2nd September 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate

Closing Party

LINE UP

Indira Paganotto

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Le Vele Alassio Saturday Night 3rd September 2022



Summer is not only a season: Summer is a state of mind!

Let's spend a magic Saturday Night all together!!



Saturday 3rd September 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY NIGHT

MUSIC BY

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Le Vele Alassio presents Metempsicosi Tour Episode 2 Friday 9th September 2022

September 2022



Friday 9th September 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

METEMPSICOSI TOUR

Episode 2

LINE UP

Mario Più

Ricky Le Roy

Joey Kitikonti

00Zicky

Franchino

Luca Pechino



DETAILS

- Dress Code: Black

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Black

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721