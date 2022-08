Nicoletta Romanazzi racconta il suo libro "Entra in gioco con la testa" giovedì 8 settembre a Varese

A Nicoletta Romanazzi spetterà l’onore e l’onere di chiudere la prima serata varesina della prima edizione di SportivaMente - il Festival dei Libri Sportivi: la mental coach specializzata in sport coaching (tra gli sportivi che segue, il centometrista Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e ai recenti Europei di Monaco di Baviera) presenterà il suo libro Entra in gioco con la testa - Come allenare i tuoi talenti e imparare dai tuoi limiti (pubblicato da Longanesi) giovedì 8 settembre 2022, alle 21.30, in Piazza Carducci, Varese.

NICOLETTA ROMANAZZI

Se un atleta vuole vincere, l’allenamento mentale è fondamentale. Lo sa bene Nicoletta Romanazzi, che allena sportivi, industriali e professionisti, insegna loro a resistere a livello psicologico, a gestire le energie. Specializzata in sport coaching e top performance, dal 2009 lavora da libera professionista.

Il suo racconto sarà successivo a quello del grande ex allenatore di basket, giornalista e commentatore sportivo Dan Peterson, alle 20.30.

Oltre a giovedì, anche l’ultima serata, sabato 10, si svolgerà a Varese. Martedì 6 e mercoledì 7 appuntamento a Busto Arsizio, giovedì 9 a Laveno Mombello con tanti altri campioni.

PATROCINI, SPONSOR E PARTNER

Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Associazione Culturale CUADRI e il Gruppo Editoriale MoreNews, con il patrocinio dei Comuni di Busto Arsizio, Laveno Mombello e Varese, oltre a Camera di Commercio e Varese Sport Commission, Coni Lombardia e Sport & Salute, Panathlon, Polha Varese.

È sostenuto da Acqua Valmora, Sirio - Centro Medico Polispecialistico di Varese e Concessionaria G&G Renault Paglini.

Partner del progetto sono Pallacanestro Varese e Aurora Pro Patria.

TUTTE LE INFORMAZIONI

Per restare aggiornati su ospiti, libri e appuntamenti di SportivaMente, è disponibile il sito www.festivaldeilibrisportivi.it. Per ricevere ulteriori informazioni, potete scrivere a ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it