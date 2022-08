Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. In motocicletta tra Gourdon e il Col de la Sine (Foto)

Interessante ed anche panoramico tour in motocicletta, è quanto ci propone in queste giornate di fine agosto Danilo Radaelli.

La prima sua tappa è stato il villaggio di Gourdon, per proseguire poi verso l’altipiano di Calern con il suo osservatorio.

Quindi il Col de la Sine con i suoi 1104 metri di altitudine per poi proseguire verso il villaggio di Greolieres, scattare da qui alcune foto del villaggio di Cipieres per fare ritorno a Nizza.





Alcune informazioni su Gourdon

Accoccolato in cima ad uno sperone vertiginoso a un'altitudine di 760 m, Gourdon è un balcone aperto sulle Gorges du Loup e sul Mediterraneo.

Ammassate dietro un imponente castello circondato da giardini progettati da André Le Nôtre, le vecchie case sono ben conservate e restaurate.

Ci troviamo in un vivace villaggio animato da tanti artigiani. Gourdon domina la Valle del Loup, ad una quarantina di chilometri da Nizza: classificato tra i Borghi più belli della Francia, il villaggio si trova a una decina di chilometri dalla Costa del Mediterraneo, non lontano da Cipières, Cabris e Grasse, capitale mondiale del profumo.

Situato in una posizione strategica, il villaggio di Gourdon è dalle sue origini un importante luogo di difesa. Molti resti di questo passato militare possono ancora essere ammirati. Popolato fin dall'epoca gallo-romana, il territorio si è sviluppato nel corso dei secoli.

Piena di fascino, continua ad attrarre i visitatori con il suo patrimonio architettonico e paesaggi mozzafiato che offrono un panorama che spazia per oltre 80 km dalla Costa Azzurra. È noto anche per il suo vetro artistico, i profumi, il sapone, il miele, il torrone e il “mitico” panpepato.