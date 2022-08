Fast & Furious: i bolidi del mare allo Yachting Festival di Cannes

ppuntamento irrinunciabile della nautica da diporto internazionale, lo Yachting Festival di Cannes fa da scrigno a veri e propri gioielli di tecnologia e meccanica. Dal 6 all’11 settembre, nella baia di Cannes, 400 barche a motore, alcune delle quali in anteprima mondiale, saranno presentate in acqua nel Vieux Port. Tra queste, alcune delle più belle “Formula 1” dei mari: linee sportive, stile deciso, motore potente, piacere di navigazione ottimale.

«Tutte queste barche eccezionali potranno essere scoperte durante la prossima edizione dello Yachting Festival di Cannes, il più grande salone in acqua d’Europa. Per l’edizione 2022 sono attese circa 650 barche con oltre 140 novità presentate in anteprima mondiale. Lo Yachting Festival è una cornice eccezionale che accoglie le barche, gli yacht e i velieri più grandiosi del mondo. Permette a tutti, amanti del mare, appassionati di yachting, visitatori esperti o semplicemente curiosi, di scoprire un universo magico, il tutto in una cornice idilliaca, emblema della Costa Azzurra», conclude Sylvie Ernoult, direttrice dello Yachting Festival.