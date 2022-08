F1. Leclerc in penalità, a Spa partirà 14esimo. In Belgio è pole Ferrari con Sainz

Sette piloti in penalità nel ritorno della Formula 1 in Belgio dopo la sosta estiva. Penalità dovute a cambi di componenti della power unit, oltre le tre previste dal regolamento. E tra questi piloti, ci sono anche Charles Leclerc e il primo in classifica nel mondiale, Max Verstappen.

Sia il monegasco che l'olandese, comunque, portano il loro compito fino in fondo, qualificandosi per il Q3 e facendo segnare rispettivamente il quarto e il primo tempo effettivo, partendo domani in 13esima posizione il pilota Red Bull e in 14esima l'alfiere Ferrari.

La pole position reale, al netto delle penalità, la prende Carlos Sainz con l'altra Ferrari, anche grazie al gioco di scie con Leclerc a favorire il compagno, cosa che Verstappen non ha fatto per Perez che partirà secondo. La seconda fila sarà davvero affascinante, con la vecchia guardia formata da Alonso e Hamilton.

Mondiale che riparte come era finito, con Ferrari e Red Bull ancora a giocarsi la leadership e Mercedes a inseguire. Ma domani sarà una griglia a carte mischiate per una gara che potrebbe riservare non poche sorprese.