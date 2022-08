Nizza, un anno fa il riconoscimento dell’UNESCO

Un anno fa, il 27 agosto 2021 , a mezzogiorno nizzardi e turisti avevano regolato, al solito, il proprio orologio con il consueto colpo di cannone sparato dalla Collina del Castello.

Poi, nel primo pomeriggio, dodici colpi, inusuali, di cannone, salutarono la comunicazione, giunta dalla Cina dove si stava svolgendo la 44ma sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

La città di Nizza, dopo anni di pratiche, di dossier presentati, di sforzi anche economici, aveva raggiunto l’obiettivo ed ora la “capitale” della Costa Azzurra poteva fregiarsi del titolo di città Patrimonio dell’Unesco.

E’ trascorso un anno da allora e la Città di Nizza, ora impegnata nella corsa verso il riconoscimento di Capitale Europea della Cultura 2028, ha voluto, ieri, festeggiare l’anniversario con lo scoprimento di una lapide e meravigliosi fuochi d’artificio.

Patrimonio dell’Unesco

Ad essere riconosciuta è la sua storia, quella di una città che ha saputo guadagnarsi il ruolo di capitale del turismo invernale della Riviera.

Dall’Ottocento in poi, trasformazioni, nuove costruzioni, alberghi ed hotel sorti prima all’interno e poi sempre di più in direzione della costa, raccontano l’evoluzione culturale ed architettonica della città.

La Promenade è l’emblema, ma sono 522 gli ettari di Nizza interessati, comprese le alture di Cimiez, delle Baumettes e di Mont Boron ed un’ampia fascia di territorio cittadino che si estende fino alla stazione ferroviaria ed alla Cattedrale Russa.

È presto per dire quale sarà l’effetto sull’economia cittadina di questo riconoscimento e se vi saranno, come è probabile, riflessi sul valore immobiliare.

Sicuramente sono stati premiati gli sforzi di una comunità che non si è data per vinta nemmeno in momenti bui quali il 2016 e il 2020 con gli attentati e durante questi ultimi due anni con la pandemia.

Così come la tenacia del Sindaco Christian Estrosi al quale va ascritto il merito di non aver mollato mai e di aver creduto fin dall’inizio in un riconoscimento che era difficile immaginare si sarebbe potuto concretizzare.

Nizza in dieci anni ha subito profonde trasformazioni: dalla Promenade du Paillon che si è sostituita a fabbricati che chiedevano solo di essere demoliti, alla nuova Promenade des Anglais, messa in sicurezza dopo l’attentato, ma anche abbellita e impreziosita.

Poi il verde pubblico, il recupero dei fabbricati, la creazione di spazi verdi al posto delle corsie dei bus, una nuova mobilità meno impattante ed inquinante, l’attivazione di un programma culturale che non si è limitato ai soliti mesi estivi, ma è in grado di assicurare richiamo ed interesse tutti i mesi dell’anno.





Il riconoscimento di Patrimonio dell’Unesco nasce da questi sforzi e dalla capacità di governare la trasformazione della città in momenti difficili, tra crisi economiche e pandemie, tra attentati e tensioni sociali.