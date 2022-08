F1. È una Red Bull SPAventosa in Belgio: doppietta, vince Verstappen, Leclerc sesto tra luci e ombre

In Belgio, la gara di Spa conferma le sensazioni della qualifica: Red Bull è tornata dalle vacanze molto più forte di prima. Una performance disarmante per tutto il resto della concorrenza, non solo per la Ferrari, con Verstappen che parte quattordicesimo e impiega solo 18 giri dei 44 totali per trovare la testa della corsa, senza più abbandonarla.

A certificare la netta superiorità, come mai accaduto prima in questo 2022, la doppietta completata da Perez che sale anche al secondo posto della classifica generale piloti, scavalcando Charles Leclerc.

Una gara difficile per il monegasco, che insieme a Verstappen stava risalendo la china ma nei vari contatti dei primi giri si ritrova sfortunatissimo protagonista di un episodio insolito: una visiera a strappo levata da un altro pilota si infila in mezzo a una sua ruota, costringendolo al pit stop gia al quarto giro. Una gara di apprendistato per la Ferrari, che rispetto al recente passato sembra voler coinvolgere di più i piloti nelle decisioni della strategia: è infatti proprio Leclerc a scegliere la gomma gialla per l'ultima parte di gara, ma alla fine un nuovo patatrac: Leclerc cambia gomme per provare il giro veloce che non riesce a togliere all'olandese, supera il limite di velocità in corsia box, cinque secondi di penalità e sesto posto finale dietro ad Alonso.