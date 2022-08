Ligue 1, disastro Nizza, il Marsiglia affonda i rossoneri. Il Monaco sfiora la vittoria a Parigi

Continua la lenta, ma inesorabile discesa del Nizza verso le parti più basse della classifica. I rossoneri perdono malamente il derby casalingo col Marsiglia e, se il torneo dovesse terminare così, sarebbero retrocessi in Ligue 2. Un percorso per nulla edificante per una squadra partita con mire di alta classifica e che non riesce a trovare reti, gioco e risultati: due soli pareggi ed altrettante sconfitte in due giornate la dicono lunga su questo disastroso inizio campionato.

Nell'incontro disputato ieri sera al Parco dei Principi, Il Monaco sfiora la clamorosa vittoria col Paris Saint Germain che "trova" il pareggio solo negli ultimi minuti. Si ferma anche il Lione che non va oltre il pareggio a Reims.

Chi invece non sbaglia un colpo è il Lens che ormai ha indossato i panni della “vera” sorpresa del torneo: la vittoria sul Rennes la dice veramente lunga.

Così la classifica generale é guidata ora da un trio: il Paris Saint Germain, il Marsiglia e il sorprendente Lens.

Non sbaglia l’incontro il Lille, vincitore ad Ajaccio, così come il Montpellier che affonda con sette reti il Brest. Ottimi risultati pure per il Troyes che “fa fuori” l’Angers e per l’Auxerre che supera lo Strasburgo.

Fattore campo confermato e tre punti nel carniere per il Nantes che ha battuto il Tolosa e per il Lorient che calma subito il bollenti spiriti del Clermont.



Ad una settimana dall’inizio dell’avventura delle Coppe Europee con l’esordio della fase a gironi, il torneo di Ligue 1 vivrà, fra due giorni, il suo primo turno infrasettimanale.

Nemmeno il tempo per rifiatare e, in alcuni casi, per leccarsi le ferite e dopodomani, mercoledì 31 agosto , tutte le squadre della massima serie saranno di nuovo in campo per affrontare il quinto turno .

Il Nizza dovrà viaggiare alla volta di Lille dove l’attenderà una squadra per nulla morbida: per i rossoneri, dopo le “gare facili” malamente sprecate all’inizio del torneo, ora il torneo ha imboccato un percorso in salita.

Il Monaco, da parte sua, cercherà il risultato pieno affrontando nel Principato un’avversaria che non incute troppi timori, il Troyes.

Derby del Mediterraneo tra Montpellier ed Ajaccio, mentre il Marsiglia se la vedrà al Vélodrome con il Clermont.

Gare “dure” per il Tolosa che riceverà il Paris Saint Germain e per il Lorient che scenderà in campo a Lens. Completano il tabellino Angers – Reims, Lione – Auxerre, Strasburgo - Nantes e Rennes – Brest.

Per quanto concerne le tre Coppe europee questi i gironi che annoverano squadre francesi.



Champions League

Prima gara martedì 6 settembre e mercoledì 7 settembre 2022

GRUPPO D: Eintracht, Tottenham, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia

GRUPPO H: Paris Saint Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa



Europa League

Prima gara giovedì 8 settembre 2022

GRUPPO B: Dinamo Kiev; Rennes ; Fenerbahce; AEK Larnaca

; Fenerbahce; AEK Larnaca GRUPPO G: Olympiacos, Qarabag; Friburgo; Nantes

GRUPPO H: Stella Rossa; Monaco; Ferencvaros; Trabzonspor



Conference League

Prima gara giovedì 8 settembre 2022

GRUPPO D: Partizan; Colonia; Nizza; Slovacko