Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Una serata a Villa Ephrussi a Saint Jean Cap Ferrat (Foto)

Luisella Cappio ci offre alcune splendide immagini di una serata a Villa Ephrussi che si trova a Saint Jean Cap Ferrat, un luogo incantevole che i colori della primavera non possono che esaltare.



Qualche informazione con l’aiuto del web. Villa Ephrussi di Saint-Jean-Cap-Ferrat, è un gioiello Belle Époque incastonato tra Monaco e Nizza. Qui la baronessa Béatrice de Rothschild ha raccolto la sua collezione, ora esposta in una casa museo.

Si dice che per costruire il giardino alla francese di Villa Ephrussi avesse fatto spianare con la dinamite la collina di sette ettari sulle alture di Cap-Ferrat e, per avere un’idea precisa del nuovo edificio, avesse ordinato agli architetti di innalzarne un modello a grandezza naturale, (una volta approvato, venne distrutto), costato allora, era il 1905, la cifra di 900.000 franchi oro.

La ricchissima Béatrice de Rothschild (1859-1934), eccentrica e capricciosa figlia del barone ebreo Alphonse, moglie del banchiere austro-ungarico Maurice Ephrussi, non era solita badare a spese per realizzare i suoi sogni.

I giardini sono uno più sorprendente dell’altro: l’eccentrica baronessa per Villa Ephrussi ne volle sette: il giardino spagnolo a imitazione di quelli di Arenjuez fiorito di datura, papiro, filodendro; il giardino fiorentino che si affaccia sulla baia di Villefranche, il lapidario ha grottesche di pietra, bassorilievi medievali e rinascimentali.

Seguono le cascatelle, i tempietti, le lanterne del giardino giapponese, agavi e cactus giganti nel giardino esotico, la rosaio, per finire nel trionfo del giardino alla francese con il tempietto dell’amore del tutto simile a quello del parco di Versailles e il grande bacino fiorito di loto e di ninfee.

La villa e i giardini sono aperti tutto l’anno, tutti i giorni. La Villa si trova a 12 Km da Montecarlo e a 8 Km da Nizza.