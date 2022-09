Per TecnoRib anteprima mondiale al Yachting Festival di Cannes

Lo Yachting Festival di Cannes, tra i più importanti e attesi saloni nautici al mondo, farà da cornice all’anteprima mondiale del PIRELLI 50, la nuova ammiraglia della riuscitissima linea Walkarounds di TecnoRib. Dopo la spring preview al Salone di Palma il 15 metri che colpisce per il connubio tra le prestazioni adrenaliniche e l’abitabilità di uno yacht sarà disponibile per le prove in mare dal 6 all’11 settembre.

PIRELLI 50, pensato per un uso versatile (crociera giornaliera o di medio raggio e chase boat di un superyacht), si presenta con un look aerodinamico e contemporaneo che richiama il family feeling della gamma. Ocke Mannerfelt, fondatore del Mannerfelt Design Team, ha firmato la carena planante a due step, che combina il massimo grado di stabilità e sicurezza a prestazioni eccezionali, mentre il figlio Ted, oggi a capo dello studio, si è occupato del design della coperta. Il layout esterno consente un‘estrema libertà di movimento e tutto il camminamento perimetrale è protetto dalle murate e servito da due lunghi corrimano nascosti alla vista. Il prendisole di poppa è provvisto di schienale a pantografo e alle spalle del solarium c’è una dinette, con un tavolino in teak. La zona bar/cucina è coperta dalla prosecuzione dell’hard top e provvista di un mobile con lavandino, piano cottura tre frigoriferi e icemaker. La zona di guida prevede una plancia di comando con tre sedute ed è in posizione rialzata per una maggiore visibilità, mentre l’area di prua è arredata con divano e prendisole. Il sottocoperta, dal design contemporaneo e curato nei minimi dettagli, offre due cabine doppie e un bagno. La motorizzazione del primo esemplare è affidata a due fuoribordo Mercury Verado da 600 cavalli ciascuno per una massima di 50 nodi, mentre l’esemplare presente a Cannes monterà una coppia di entrofuoribordo Volvo Penta D6 da 440 cavalli che permettono di raggiungere i 52 nodi.

Oltre al 50 ci sarà il PIRELLI 42, primo modello della gamma in ordine cronologico − ha debuttato al boot di Düsseldorf 2020 – che ha dato il via all’evoluzione dello stile e della filosofia dei maxi rib di TecnoRib, ponendosi come uno passo in avanti del processo creativo iniziato con il PIRELLI 1400. È lungo 13,1 metri, per 4,1 metri di larghezza, può essere attrezzato secondo le esigenze del proprietario e permette di accogliere molti ospiti in un comfort inatteso su queste dimensioni. Il modello esposto a Cannes è motorizzato con una coppia di entrofuoribordo Volvo Penta D6 da 400 cavalli ma è possibile installare motorizzazioni diverse, sia a diesel che a benzina, fino a una potenza massima di 1350 cavalli.

Il PIRELLI 35, infine, è il modello più piccolo della linea, con 11,2 metri di lunghezza e una larghezza di 3,80 metri, provvisto come gli altri due di carena planante a due step e una velocità massima sopra i 50 nodi. È disponibile in versione fuoribordo o entrofuoribordo e a Cannes saranno presenti due esemplari. Il primo è un fuoribordo con doppia motorizzazione Mercury da 300 cavalli ed è il modello che ha vinto il Red Dot Design Award 2022, da 30 anni uno dei più importanti riconoscimenti al mondo, assegnato da una giuria di circa 50 esperti internazionali di design, a conferma del successo del percorso di rinnovamento della gamma, iniziato nel 2020, che ha interessato design e prestazioni. Il secondo esemplare, invece, è un entrofuoribordo e monta due motori Mercury da 270 cavalli.

In esposizione ci sarà poi anche un modello in scala del nuovo PIRELLI 30 il cui debutto è previsto al boot di Düsseldorf in programma a gennaio 2023.

Per concludere, a disposizione di tutti i visitatori, poi, ci sarà l’esclusiva lounge Sacs Tecnorib disegnata da Christiaan Grande, pensata per suggellare la nuova realtà Sacs e TecnoRib, nata dall’unione dei due marchi e diventata immediatamente il nuovo riferimento nel settore dei maxi rib.

TecnoRib sarà al Cannes Yachting Festival dal 6 all’11 settembre allo stand PAN017