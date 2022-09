Nizza, sport in mare per seniors (Foto)

L’hanno chiamata “Tous à l’eau”, è una nuova iniziativa per i seniors di Nizza proposta dall’amministrazione comunale.

Una serie di attività in acqua per chi ha qualche capello bianco e deve o desidera tenersi in forma.

Si tratta di affrontare diverse discipline sportive non impattanti, sotto il controllo medico assicurato dal Centro Universitario Ospedaliero di Nizza.

Sono proposte sedute di Kayak, waterbike, nuoto che sono proposte nella base nautica di Boulevard Franck Pilatte.

L’appuntamento per la registrazione in loco, possibile fino al 16 settembre 2022 on line, è stato fissato in tre giornate: lunedì 5 settembre, giovedì 8 settembre e venerdì 9 settembre dalle ore 9 alle ore 12.

Sarà possibile incontrare anche il “nostro” Danilo Radaelli che ha aderito e provato per noi le attività come dimostrano le fotografie a corredo di questo articolo.