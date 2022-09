Turismo, Cannes vede rosa: è boom delle presenze!

Nel corso dell’estate Cannes ha registrato eccezionali presenze e una notevole attività economica: gli indicatori mostrano un aumento molto forte rispetto ai due anni precedenti. La città del cinema è in testa alla classifica delle città della Costa Azzurra, con un tasso di occupazione del 94% (contro il 90% della Costa Azzurra) e supera i dati del 2019, stagione estiva di riferimento.

Cannes ha beneficiato in particolare del forte ritorno della clientela straniera, con molti visitatori americani e britannici: un dato che sottolinea l'attrattiva nazionale e internazionale della città e che premia gli sforzi per promuovere e stimolare una dinamica di sviluppo e promozione della destinazione di Cannes, fonte di posti di lavoro e vantaggi economici.

La città ha battuto tutti i suoi record e ha ottenuto quasi cinque punti in più rispetto alla media della Costa Azzurra in termini di tasso di occupazione con il paniere di spesa medio più alto per turista: strade, terrazze e hotel hanno attirato folle enormi.



Nel complesso, gli hotel di Cannes hanno registrato presenze record questa estate: il tasso di occupazione ha raggiunto il 94% con il ritorno di clienti americani, britannici, scandinavi e mediorientali.



Il fatturato risulta in forte crescita nel settore alberghiero, con il ricavo medio per camera disponibile più alto della Costa Azzurra (euro 376,40 a Cannes contro euro 186,10 di media nel Dipartimento delle Alpi Marittime), in crescita del 32% rispetto al primo sei mesi dell'anno (rispetto allo stesso periodo del 2019).

Anche il settore locativo di Cannes ha vissuto un'estate 2022 particolarmente positiva, con un incremento del 18% in termini di pernottamenti (+113.000) e dell’11% in termini di fatturato (+25,2 milioni di euro) a luglio 2022 rispetto all'anno precedente 2021.



Inoltre, la stagione estiva è segnata dal ritorno dei crocieristi, con 236.000 visitatori accolti tra aprile e luglio 2022 ed un’occupazione di “yacht di passaggio” di quasi il 95%.



Tra il 1 maggio e il 23 agosto, il dinamismo turistico e gli eventi hanno generato un aumento significativo delle presenze negli otto parcheggi cittadini con un incremento del +16,09% (+678.949 ingressi) rispetto al 2021.



La notevole dinamica dell'attività di eventi professionali di alto livello e i grandi eventi imminenti come lo Yachting Festival (dal 6 all'11 settembre), il SilverEco Festival (12 e 13 settembre), CRM Meetings (14 e 15 settembre), IPEM (20 settembre, 21 e 22) al Palais des Festivals et des Congrès e Les Régates Royales (dal 18 al 24 settembre) indicano prospettive di partecipazione molto positive per la tarda stagione estiva.