Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di settembre (Foto)

Anche nel mese di settembre attività culturali e manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins.





Eventi

Dal 10 al 25 settembre 2022 - Festival d’art sacré

Cathédrale d’Antibes, chapelles Dalle la Garoupe et Saint-Bernardin

Festival di arte sacra. Capolavori della musica da camera, cori di voci sacre, orchestre, solisti... un’infinità di eventi imperdibili che permetteranno di scoprire un repertorio davvero brillante, anche se talvolta semisconosciuto.





Dal 17 settembre 2022 al 29 ottobre 2022 - 45e Festival «Boeuf Théâtre»

Théâtre Le Tribunal, 5, Place Amiral



Sabato 17 e Domenica 18 settembre 2022 - 19e Journées européennes du patrimoine Giornate Europee del Patrimonio. I musei Picasso, Archeologico, Peynet e del Disegno Umoristico, così come il sito storico del Fort Carré, sono aperti gratuitamente. In occasione di questo evento internazionale viene proposto anche un programma speciale. Programma su: www.antibes-juanlespins.com



Dal 23 al 25 settembre 2022 - Braderie foire aux affaires de Juan-les-Pins

Dalle 9 alle 19 - Rues Dalle Juan-les-Pins

Fiera di Juan-les-Pins. Come ogni anno, oltre 100 negozi si riuniscono sotto l’egida dell’associazione «Économie Tourisme Commerce» per dare vita a una grande fiera.





Antibes giorno per giorno

Domenica 4 settembre 2022

Débarrasse Vinyles - 9 alle 17 - Juan-les-Pins



Dal 8 al 10 settembre 2022

«La rage Dedans» - 20,30 -Théâtre Le Tribunal



Sabato 10 settembre 2022

Fête des Semboules - Quartier du Semboules - Dalle 10h alle 19h - Petite pinède e Rue Leonetti.

Vendanges Safranier - A partire dalle 18 - Place Dal Safranier

Festival d’art sacré - 21 - Cathédrale d’Antibes



Martedì 13 settembre 2022

Festival d’art sacré - 18,30 - Chapelle Saint-Bernardin



Giovedì 15 settembre 2022

Festival d’art sacré

11 - Chapelle Dalle la Garoupe

18,30 - Chapelle Saint-Jean d’Antibes



Dal 15 al 17 settembre 2022

« Les 10 ans Dal Théâtre » - 20,30 - Théâtre Le Tribunal

Venerdì 16 settembre 2022

« Fleurs Dalle soleil » - 20,30 - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Sabato 17 settembre 2022

45e Festival «Boeuf Théâtre» - 18 - Place Nationale



Il 17 e 18 settembre 2022

Tournoi National B Tennis Dalle table Azurarena

10e Salon Minéral Event d’Antibes - Espaces Dal Fort Carré - Il 17 dalle 10 alle 19 – Il 18 dalle 10 alle 18

Exposition-Vente Dalle Minéraux, Fossiles, Météorites, Gemmes, Cristal & Bien Être et Bijoux Dalle Créateurs.



Domenica 18 settembre 2022

Marché de producteurs dalle10 alle 17 - Plateau de la Garoupe

10e foire « Bio et local, c’est l’idéal » dalle 10 alle 17 - Pôle Vert Azur. 1285, avenue Jules Grec. Una giornata accogliente e animata per conoscere i produttori locali e biologici. Durante tutta la giornata, un mercato di 50 produttori biologici e locali, un polo associativo per scoprire le iniziative agricole, animazioni per grandi e piccini, un’area di ristorazione 100% bio tutta da gustare. Ingresso libero.

« Inspecteur Bidouille » - 15 – Théâtre Le Tribunal



Martedì 20 settembre 2022

Festival d’art sacré - 21 - Cathédrale d’Antibes



Giovedì 22 settembre 2022

Festival d’art sacré - 18,30 - Chapelle Saint-Bernardin



Dal 22 al 24 settembre 2022

«En finesse» - 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Venerdì 23 settembre 2022

Festival d’art sacré - 21 - Cathédrale d’Antibes



Sabato 24 settembre 2022

Festival d’art sacré - 21 - Cathédrale d’Antibes



Sabato 24 settembre 2022 alle 20,30 e Domenica 25 alle 16,30

« L’Avare » Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Domenica 25 settembre 2022

Conférence « Notre cerveal nous joue Dalles tours » 15 - Théâtre Le Tribunal



Lunedì 26 settembre 2022

« Presque » - 20 - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - Salle Jacques Aldiberti



Il 29 settembre 2022 alle 20, il 30 alle 20,30

« Mythologies » - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Dal 29 settembre 2022 al 1° ottobre 2022

« Nathalie Boileal donne tout... salf la recette » - 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Venerdì 30 settembre 2022

Leaders Cup Basket saison 2022-2023 - 20,30 - Azurarena



Mostre ed esposizioni

Jalme Plensa - La lumière veille - Musée Picasso Fino al 25 settembre 2022.

Exposition Permanente Nathalie Malche et Pascal Papalia - Les Casemates Dalle la Création – Fino al 30 ottobre 2022.

Deux-Trois-D - Atelier du Safranier – Fino al 31 ottobre 2021.

Les Peintres paysagistes - Musée Dalle la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2022.

Palmyre, Images de Syrie - Photographies Dalle Michel Eisenlohr - Musée d’Archéologie – Dal 25 giugno 2022 al 30 ottobre 2022.

Plantu : Morceaux choisis, Musée Peynet et du dessin humoristique – Fino al 30 novembre 2022

Fino al 18 settembre 2022 - Chemins Dalle vie Dalle Nicole Brousse - En ville « alle ciel ouvert » & Espace culturel «Les Arcades»