Il “pirata bianco” sta per salpare: vuole fare incetta di giocattoli (Video e Foto)

L’operazione “vele bianche” sta per partire: la barca con a bordo il “pirata bianco” prenderà il mare il 6 settembre 2022 dal porto di Marsiglia e toccherà i principali porti dei Dipartimenti del Var e delle Alpi Marittime.

Lo scopo del “pirata bianco” è di raccogliere il maggior numero possibile di giocattoli da mettere a disposizione dei piccoli ospiti dell’ Ospedale infantile Lenval di Nizza .

Si tratta di giochi non solo destinati a divertire ed occupare le lunghe giornate dei piccoli malati, ma anche ad avere un effetto rilassante e terapeutico cercando di far dimenticare l’ansia e la paura che un ricovero sempre comporta.

Così il “pirata bianco” salperà da Marsiglia assieme con una troupe che troverà posto sulla barca e che filmerà le sue avventure in mare ed anche, a scopo didattico, aiuterà a scoprire molti dei segreti del Mediterraneo e, in ogni porto, documenterà la presenza delle persone giunte a donare giocattoli destinati ai piccoli malati.

Ogni giorno, su Youtube, sarà inserita una puntata.

Poi, l’ultimo giorno, la barca dalle “vele bianche”, con a bordo il pirata, attraccherà di fronte all’Ospedale Lenval, l’azzurro fabbricato posto sulla Promenade des Anglais, e sarà il Pirata bianco a portare i giocattoli direttamente nella struttura.

L’invito è quello di recarsi nei porti che saranno toccati dalla barca dove saranno posti dei forzieri per raccogliere i giocattoli.

Queste le tappe della barca e dove si potranno trovare i “forzieri” del Pirata bianco:

Marseille: 6 settembre 2022;

Cassis : 6 e 7 settembre 2022;

Bandol : 7-8 settembre 2022;

Saint Mandrier sur Mer: 8-9 settembre 2022;

La Seyne sur mer: 9 settembre 2022;

Toulon: 9-10 settembre 2022;

Bormes les Mimosas: 10-11 settembre 2022;

Sainte Maxime: 11-12 settembre 2022;

Saint Tropez: 12 - 13 settembre 2022;

Fréjus: 13 settembre 2022;

Saint Raphaël: 13-14 settembre 2022;

Théoule sur Mer: 14-15 settembre 2022;

Cannes: 15-16 settembre 2022;

Golfe Juan: 16 settembre 2022;

Antibes: 16-17 settembre 2022;

Villeneuve Loubet: 17- 18 settembre 2022;

Saint Laurent du Var: 18 settembre 2022;

Villefranche sur Mer: 18-19 settembre 2022;

Saint Jean Cap Ferrat: 19-20 settembre 2022;

Beaulieu sur Mer: 20 settembre 2022;

Cap d’Ail: 20 settembre 2022;

Monaco Fontvieille: 20-21 settembre 2022;

Port Hercule de Monaco: 21-22 settembre 2022;

Menton: 22-23 settembre 2022;

Nice: 23 settembre 2022;

Nice Fondation Lenval: 24 settembre 2022.