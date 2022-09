Nizza ospita la decima edizione della conferenza internazionale di “Sustainable Places”

La decima edizione della conferenza internazionale sui luoghi sostenibili si terrà a Nizza dal 6 al 9 settembre.

Riconosciuta come piattaforma di riferimento per progetti di ricerca e innovazione del programma Horizon della Commissione Europea, Sustainable Places è interessata alla progettazione, costruzione e ristrutturazione degli spazi abitativi attraverso nuovi approcci sostenibili.

L'edizione 2021 organizzata a Roma ha riunito quasi 150 progetti europei, che rappresentano oltre 850 milioni di euro di investimenti.

Quest'anno a Nizza, la nuova edizione di Sustainable Places affronterà i seguenti temi:

Resilienza e sicurezza energetica

Rinnovamento urbano sostenibile e trasformazione culturale

Digitalizzazione e intelligenza artificiale

Tecnologie per le energie rinnovabili

Facilitazione della transizione energetica: politiche pubbliche, finanziamenti e formazione

La sessione plenaria di apertura si terrà il 6 settembre al Centre Universitaire Méditerranéen e sarà caratterizzata dalla presentazione degli ultimi progressi dell'Unione europea in termini di efficienza energetica negli edifici e opportunità di finanziamento per i programmi LIFE et Horizon Europe.

Un incontro importante per aziende, enti locali e ricercatori da associare a progetti futuri, individuare partner o ottenere finanziamenti.

Il programma completo della Conferenza Internazionale “Sustainable Places” è inserito al fondo di questo articolo.