F1. In Olanda la Mercedes "regala" il podio a Leclerc: vince Verstappen davanti a Russell

Prima parte di gara dominata dall'olandese, ma la Mercedes con entrambi i piloti mette tutti in scacco facendo un solo pit stop, passando da gomma soft a gomma dura, e prenotando i primi due posti, con Verstappen e Leclerc su gomma media che ptobabilmente non sarebbero arrivati in fondo davanti a tutti. Al giro 45 Tsunoda viene richiamato ai box per le cinture slacciate, prova a rientrare un po' senza senso perchè il problema non si risolve e la sua Alpha Tauri viene parcheggiata facendo introdurre la Virtual Safety Car, situazione che favorisce in quel momento Verstappen che monta la gomma dura mentre Hamilton e Russell passano sulla gialla. Le carte si mischiano ulteriormente al giro 55 con Bottas che si pianta in prossimità della prima curva con conseguente ingresso in pista della Safety Car, con Hamilton che resta su gomma media mentre Verstappen, Russell e Leclerc vanno su gomma soft.