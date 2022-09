Ligue 1, al Monaco il derby della Costa Azzurra. Il Nizza di nuovo K.O.

Il Lens non riesce a reggere il ritmo di Paris Saint Germain e Marsiglia e, costretto al pareggio, abbandona la testa della classifica. Ora a guidare il torneo di Ligue 1, dopo sei giornate, sono rimaste due squadre, potenzialmente tre se il Lione farà suo, mercoledì, il recupero della seconda giornata.

Le due formazioni di testa hanno vinto in modo netto le rispettive gare: il Paris Saint Germain, che riceverà domani la Juventus, ha espugnato a suon di reti il terreno del Nantes e il Marsiglia quello dell’Auxerre.

Il Monaco ha fatto suo il derby della Costa Azzurra: il Nizza é stato sconfitto, col minimo scarto, all'Allianz Riviera. Non un bel segnale alla vigilia dell'esordio in Conference League, mentre il Monaco, che viaggerà alla volta della Serbia, ha dato segnali di ripresa.

Non è da meno il Lione che non ha avuto pietà dell’Angers, trafiggendolo con cinque reti.

Pesante vittoria esterna del Lille che recupera posti in classifica grazie ai tre puti conquistati a Montpellier.

Continua a perdere l’Ajaccio costretto ad alzare bandiera bianca nell’incontro casalingo col Lorient. I corsi sono ora soli all’ultimo posto in classifica con un solo punto nel carniere.

Importante vittoria, in chiave salvezza, per il Clermont sul Tolosa, mentre finiscono in pareggio Reims – Lens, Brest – Strasburgo e Troyes - Rennes.

Archiviata la sesta giornata, l’attenzione passa ora alle Coppe Europee con tutte le squadre francesi iscritte ai tre tornei pronte a scendere in campo.

In Champions League, martedì 6 settembre il Paris Saint Germain riceverà la Juventus mentre il Marsiglia andrà a far visita al Tottenham.

In Europa Ligue, tutte le gare si disputeranno giovedì 8 settembre, il Monaco scenderà in campo in Serbia per vedersela con la Stella Rossa, il Rennes viaggerà alla volta dell’isola di Cipro per incontrare l’AEK Larnaca e il Nantes riceverà i greci dell’Olimpiakos.

In Conference League, sempre giovedì 8 settembre, il Nizza ospiterà i tedeschi del Colonia.

Mercoledì 7 settembre verrà pure recuperato l’incontro non disputato nella seconda giornata tra Lorient e Lione: per gli ospiti l’opportunità di agganciare la testa della classifica in caso di vittoria.

La settimana giornata del campionato di Ligue 1 verrà disputata nel prossimo fine settimana.

Ad accendere le polveri, venerdì 9 settembre , Lens – Troyes, gara che merita di essere seguita.

Sabato 10 settembre sarà Marsiglia – Lille a calamitare l’attenzione, mentre il Paris Saint Germain riceverà il Brest.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 11 settembre .

Il Nizza viaggerà alla volta di Ajaccio e il Monaco sarà impegnato in una difficile gara interna con il Lione. Il Montpellier, a sua volta, sarà di scena ad Angers.