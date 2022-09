Asti prepara il suo villaggio gastronomico: torna il Festival delle Sagre!

Un tuffo nel passato alla riscoperta delle tradizioni del mondo contadino e dei piatti tipici della cucina astigiana. Ecco cosa succederà ad Asti questo fine settimana in occasione del Festival delle Sagre: un vero villaggio gastronomico, in programma in piazza Alfieri nel fine settimana, in cui 13 ProLoco proporranno tanti piatti della tradizione gastronomica astigiana .

I piatti saranno divisi tra antipasti, primi, secondi e dolci. Solo ed esclusivamente ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione e cucinate con materia prima di territorio. Da non perdere i famosi tajarin, gli agnolotti d’asino, il tradizionale fritto misto, il bollito misto alla piemontese, per concludere con i dolci del territorio, bunet, torta alle nocciole, salame dolce e tante altre prelibatezze.

L’apertura delle casette della Pro Loco è prevista dalle 18.30 alle 23.30 (24 per la somministrazione di dolci) di sabato 10 e per l’intera giornata di domenica 11 settembre.

Domenica 11 settembre 2022, a partire dalle 10 si terrà la consueta sfilata storica nelle vie cittadine animata da numerosi figuranti in costumi d’epoca, a piedi e sui carri trainati dai trattori “a testa calda”. Ogni paese, con la sua pro loco, metterà in scena il lavoro nei campi, i mestieri, le feste contadine e i riti religiosi.

L’importante evento è organizzato dal Comune di Asti, con la collaborazione dell’Azienda speciale della Camera di commercio di Asti-Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dell’Unpli-Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.

Per informazioni più dettagliate leggi (questo articolo).