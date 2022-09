Richard Cavassuto racconta « RICHARD LORD » a Monaco

La carriera atipica di un compositore monegasco, tra musica, automobili e... Abbey Road!

Ricordiamo che nel dicembre 1959, all'età di dodici anni, per il suo ultimo Natale con i giovani monegaschi a palazzo, il principe Ranieri e la principessa Grace gli offrirono una... chitarra!

Dopo "Abbey Road Sixties" (CCAM 1983), "Monte-Carlo Années Sixties" (Sporting 1999), "Sixties'n Jazz" (Sporting 2004), "Live In Monaco" (compleanno del Principe Alberto II nel 2005), "64 Richard Lord and Friends" (Sporting 2009) e "69" Woodstock/Abbey Road (Sporting 2016), celebrerà il suo "75° compleanno" con l'uscita del suo libro autobiografico Richard Cavassuto raconte Richard Lord.

Non sarà allo Sporting, ma all'Opéra Garnier di Monte Carlo. Non si tratterà di un vero e proprio concerto, ma di una proiezione di foto e video inediti della sua vita musicale dal 1947 a oggi, intervallata da esibizioni dal vivo con Richard (chitarra folk e voce) e il fedele amico Giovanni Mirabassi al pianoforte.

Con le sue diverse band attraverserà necessariamente l'epoca degli anni Sessanta: I Red Devils, i Vampiri, gli Yankees, le Ombre, senza dimenticare i Fuorilegge. Richard li ha lasciati alla fine del 1970 dopo un ultimo contratto a Dubai (Emirati). Lo porterà da Montecarlo a Maranello, ma anche a Londra, dove ha appena festeggiato i "50 anni con gli Abbey Road Studios". Fu infatti il 4 ottobre 1971, con il prezioso sostegno del suo sovrano, il principe Ranieri III, che si recò per la prima volta in questi mitici studi per registrare quattro brani di sua composizione.

Da quel momento in poi, con il suo "Rallye Monte-Carlo", questo percorso musicale lo condurrà al mondo dell'automobile, che gli piace particolarmente, piuttosto che al tradizionale mondo dello spettacolo. Ciò non gli ha impedito di produrre e pubblicare numerosi dischi e di ottenere ottimi risultati, in particolare con Renault, Peugeot e persino con "Maranello", che ha cantato nel feudo della Ferrari per l'imperdibile "Notte Rossa" del 2022.

Ci sarà anche "Jacques e Gabriella", che canterà nel cortile del palazzo nel maggio 2015, durante il battesimo dei gemelli reali.

Un'idea originale per il libro "75": fino al 10 settembre, data dell'uscita ufficiale, ogni acquisto del libro darà diritto a un posto gratuito all'Opéra Garnier per assistere alla serata dell'anniversario, con firma del libro da parte dell'autore (284 pagine).

