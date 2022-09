Ligue 1, Ajaccio – Nizza e Monaco – Lione, vietato sbagliare!

Innanzi tutto le Coppe Europee: mentre si stanno disputando, oggi, le gare di Europa League (Stella Rossa – Monaco, AEK Larnaca – Rennes e Nantes Olimpiakos) e di Conference League (Nizza – Colonia), si conoscono i risultati di Champions League.

Girone H

Paris Saint Germain – Juventus: 2 a 1

Benfica – Maccabi: 2 a 0



Girone D

Tottenham – Marsiglia: 2 a 0

Eintracht – Sporting: 0 a 3



Sempre ieri è stato disputato il recupero della seconda giornata tra il Lorient e il Lione, hanno vinto i padroni di casa che hanno arrestato la marcia del Lione.

Dopo 6 giornate, il campionato di Ligue 1 sta assumendo una sua connotazione precisa con due squadre in testa, il Paris Saint Germain ed il Marsiglia.

Si tratta delle formazioni che già alla vigilia erano date come superiori alle altre e la prima parte del torneo non sta smentendo i pronostici.

A corrente alternata il torneo del Monaco che, dopo aver conosciuto incredibili sconfitte interne, nell’ultima giornata ha fatto sua il derby col Nizza, grande delusione di questo inizio torneo.

Le altre due compagini del Mediterraneo vedono il Montpellier al settimo posto con 3 vittorie ed altrettante sconfitte e l’Ajaccio all’ultimo con un solo punto all’attivo.

La classifica cannonieri ha in testa due campioni del Paris Saint Germain con sette reti all’attivo: Mbappe e Neymar , ed anche questa non è una sorpresa.

La settimana giornata del campionato di Ligue 1 inizierà domani: ad accendere le polveri, venerdì 9 settembre , Lens – Troyes, gara che merita di essere seguita.

Sabato 10 settembre sarà Marsiglia – Lille a calamitare l’attenzione, mentre il Paris Saint Germain riceverà il Brest.

Tutte le altre gare sono in programma domenica 11 settembre .

Il Nizza viaggerà alla volta di Ajaccio e il Monaco sarà impegnato in una difficile gara interna con il Lione. Il Montpellier, a sua volta, sarà di scena ad Angers.

Di un certo interesse, per tastare il polso delle squadre che “sperano” nei primi posti, Rennes – Auxerre e Lorient – Nantes, mentre completano il tabellino Strasburgo – Clermont e Tolosa – Reims.



