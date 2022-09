A San Giacomo di Roburent torna l'appuntamento con la Fiera della Montagna

Roburent accoglie settembre con la tradizionale Fiera della Montagna, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune.

La kermesse, giunta alla sua 7^ edizione, è nata con lo scopo di promuovere i prodotti e le attività delle Terre Alte, portando alla luce però anche le necessità e le problematiche di queste aree, attraverso un convegno che garantisca un dialogo aperto e costruttivo tra territorio e istituzioni governative.

L'evento, organizzato su due giorni, è in programma per sabato 10 e domenica 11 settembre a San Giacomo di Roburent.

Sabato alle 17, presso il cinema-teatro Sangiacomo il convegno "Resistenza o resilienza nella alte terre": all'incontro, in veste di relatori, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni per analizzare in una tavola rotonda le nuove sfide che il periodo post pandemico pone a chi abita e lavora nelle terre alte, un dibattito sull'economia al di fuori della città, dopo il covid. L'ingresso è libero e gratuito.

Domenica, invece, il paese sarà una vetrina a cielo aperto dedicata ai prodotti del territorio: artigianato, enogastronomia e street food. Per tutta la giornata sarà possibile gustare i prodotti tipici in collaborazione con i locali del paese. E' inoltre in programma uno spettacolo di trial con i campioni italiani.

"La Fiera della Montagna - spiega il presidente della Pro loco, Paolo Manera - è una manifestazione che nel tempo è cresciuta e ha saputo incentivare il dialogo tra istituzioni e territorio. Il convegno di sabato 10 settembre avrà come focus proprio quello di evidenziare le problematiche causate dalla pandemia in modo da analizzare e intercettare possibili soluzioni per il futuro".

Le iniziative non finiscono qui perché ad ottobre si terranno le castagnate autunnali, come da tradizione, la terza e la quarta domenica del mese ai Cardini, Roburent capoluogo, e a San Giacomo.