Nizza: domani torna lo storico appuntamento con la Foire de la Saint-Barthélemy

Domani, sabato 10 settembre 2021, lungo la Promenade du Paillon, per tutta la giornata, torna un appuntamento “storico” per la città di Nizza, la Foire de la Saint-Barthélemy: la città ha sempre attribuito importanza all'organizzazione di mercati, feste o fiere. Una tradizione che rappresenta anche un'opportunità per riunire commercianti e visitatori a Nizza e presentare i prodotti artigianali e gastronomici del territorio, della città e dell’arrière pays e quelli dell’artigianato.





Dal medioevo e fino ad oggi , feste, mercati e fiere scandiscono ancora la vita delle nostre campagne e di alcune nostre città.

Luoghi di scambio e di incontro per eccellenza, sono state per secoli l'unico mezzo di circolazione dei prodotti tra città e campagna. Molti piccoli mercati animano ancora, per un giorno, i paesi dell'alta e media Contea di Nizza, così come alcuni quartieri della città.

Dal 16° secolo, merita un ricordo, piazza “Halle aux Herbes” nel centro storico, dove si tenne fino al 19° secolo un grande mercato ortofrutticolo che, dal 1860, venne collocato in Cours Saleya dove si trova tuttora.





L’edizione del 2022 riserverà un posto d'onore all'agricoltura, con la promozione dell'attrattiva delle professioni che lavorano nell'agricoltura e la promozione della produzione alimentare.

Lungo la Promenade du Paillon, da Square Leclerc fino alla fine della Bourgada, la città di Nizza onorerà tutti i mestieri e gli attori del mondo agricolo, i suoi produttori e artigiani, con le loro produzioni e il loro bagaglio di esperienze: sarà l'occasione per una grande festa dell'agricoltura urbana organizzata nell'ambito di San Bertoumieu.





La fiera si svolgerà dalle 10 alle 18 con questo programma:



Tavole rotonde e conferenze

Ore 11 - Soluzioni per sensibilizzare ed educare all'agricoltura e all'alimentazione sostenibili

Ore 12 - Dall'orto produttivo al grande giardino dell'Eden, l'equilibrio tra natura e cultura

Ore 13 - Agricoltura urbana: soluzioni per sviluppare gastronomia ed economia circolare

Ore 14,30 - Soluzioni operative nell'agricoltura urbana: esempi da Nizza e dalla regione del sud-est

Ore 17 - Progetti agricoli a Nizza



Laboratori e animazioni

Atelier Terracotta - Decorazione di vasi

Realizzazione di un piccolo oggetto in vimini intrecciato

Laboratorio di pizzo a tombolo e macramè

Laboratorio di scoperta del Cougourdon, la sua origine, la sua cultura, la sua storia e l'artigianato.

Laboratori di iniziazione alla tessitura

Fattoria didattica e laboratorio di cardatura della lana



Nell’area espositiva saranno presenti capre, pecore, un pollaio e dei conigli.

Inoltre da 12 a 15 giochi tradizionali e insoliti di Nizza e rimedi naturali a base di piante della Regione.

Saranno presenti oltre 60 stand espositivi.