Cannes, una campagna informativa invita ad atteggiamenti più responsabili e sostenibili (Foto)

Lotta al riscaldamento globale: a Cannes è stata avviata una nuova campagna di manifesti a favore della transizione ecologica.

Dal 2014, la città di Cannes ha lanciato numerose campagne di comunicazione per sensibilizzare i residenti e i visitatori di Cannes sul rispetto dello spazio pubblico, adesso è il momento, di fronte all'emergenza climatica, della transizione ecologica.

Tre comunicazioni grafiche sono esposte in tutto il comune. Invitano i cittadini ad agire per la protezione dell'ambiente adottando quotidianamente buone pratiche. L'obiettivo è incoraggiare tutti a ridurre il proprio consumo di energia per ridurre il carbonio e combattere il riscaldamento globale e l'inquinamento atmosferico.

Si tratta di tre immagini, visibili sui tabelloni luminosi, che mirano a incoraggiare le persone a cambiare in modo sostenibile il loro comportamento a favore di pratiche più efficienti dal punto di vista energetico per ridurre le emissioni di gas serra. Vengono quindi presentate tre iniziative sostenibili che evidenziano la necessità di:

Consumare prodotti locali e di stagione, in quanto ciò significa meno trasporti;

Ridurre i consumi energetici limitando i vari usi (illuminazione, riscaldamento, condizionamento) o attraverso accorgimenti più economici (isolamento termico, utilizzo di luci a led);

Ripensare gli spostamenti quotidiani perché i trasporti sono la fonte di un terzo delle emissioni di CO2.

Con questa nuova campagna di comunicazione, il comune di Cannes intende promuovere la consapevolezza dei benefici dell'azione individuale su scala globale. Inoltre, si tratta di educare la popolazione alla cittadinanza ambientale per rispondere concretamente alle sfide del riscaldamento globale.