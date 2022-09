Accolta le tesi di Nizza: negozi e ristoranti “dark” non potranno insediarsi nei centri cittadini

Si sta avviando alla soluzione la vicenda dei dark store, i magazzini che sono stati ideati e progettati per servire esclusivamente clienti on line che rischiano di “desertificare” i centri delle città.

Dopo un incontro tra amministratori locali e i ministri francesi Olivia Grégoire, responsabile delle PMI, commercio, artigianato e turismo e Olivier Klein, che si occupa delle città e dell'edilizia abitativa, si va verso l’approvazione di un decreto ministeriale che di fatto “consegna” ai comuni la facoltà di consentire o meno a questi “magazzini” di potersi insediare nei centri cittadini dove prima vi erano dei negozi.

Anche le assemblee condominiali avranno voce in capitolo e potranno negare il cambio di destinazione.

Il provvedimento sarà reso possibile con l’inquadramento dei dark store e dei dark kitchen (cucine che funzionano con il medesimo principio) quali magazzini, con una tipologia diversa rispetto a negozi o ristoranti e con la necessità quindi di modificare la destinazione d’uso.