Questo non lo si può fare…

Non di rado incidenti bloccano l'ordinato flusso dei tram che attraversano Nizza: soprattutto la Ligne 1, la più vecchia e la meno protetta, é particolarmente a rischio.

Fioccano le multe, ma soprattutto automobilisti, ciclisti e pedoni mettono a repentaglio la propria incolumità: é il caso diricordare quali sono le regole e soprattutto i comportamenti vietati nelle aree percorse dai tram.

In auto o su un camion

Ad eccezione delle persone autorizzate (quali gli abitanti di case che si affacciano sulla via) è assolutamente vietato circolare sui binari del tram. In ogni caso il tram ha sempre la precedenza e i veicoli che ne intralciano la circolazione hanno in ogni caso torto.

In bicicletta, monopattino e in moto

I veicoli a due ruote non hanno il diritto di circolare sui binari, sempre ed in ogni caso.

A piedi

I pedoni non possono camminare in mezzo ai binari o ai lati degli stessi. Un provvedimento municipale autorizza comunque i pedoni ad attraversare perpendicolarmente i binari, ma lo possono fare solo dopo essersi assicurati di non correre alcun pericolo e che non sono in arrivo dei tram.