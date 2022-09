Nizza: nominato il nuovo direttore della Polizia Municipale

Jérôme Marcenac è stato nominato Direttore della Polizia Municipale di Nizza, ad annunciarlo Christian Estrosi, Sindaco di Nizza: “Dopo l'esame delle numerose domande ricevute, Jérôme Marcenac è stato nominato direttore della polizia municipale della città di Nizza. Entrerà in carica in ottobre.

Dopo una carriera nell'Aeronautica Militare, Jérôme Marcenac è entrato a far parte della Polizia Nazionale nel 2020 come commissario per poi trasferirsi allo Stato Maggiore della Pubblica Sicurezza. Successivamente ha operato a Lione come capo della sicurezza urbana della polizia nazionale.

A Nizza, dove volevo porre la sicurezza della popolazione al centro dell’azione dell’amministrazione comunale, Jérôme Marcenac sarà incaricato di pilotare la prima polizia municipale francese. Esperti nella gestione del team, anche nelle circostanze più complesse, abbiamo quindi piena fiducia in lui per guidare la nostra Polizia Municipale, con i suoi 550 agenti.

Alla sua testa, Jérôme Marcenac darà, senza dubbio, l'impulso necessario affinché la polizia municipale di Nizza, per la quale il 77 per cento della popolazione di Nizza ha una buona immagine secondo un sondaggio Ipsos del 2021, possa svolgere il suo lavoro.

Vorrei anche rendere omaggio al notevole lavoro di coloro che hanno guidato la nostra Polizia Municipale in attesa della nomina di Jérôme Marcenac: Marc Ligot e Jean-Charles Abouab”.