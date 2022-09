PACA: alla scoperta del territorio. Saint-André-les-Alpes (Foto)

Un altro interessante villaggio del Dipartimento delle Alpes de Haute Provence nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur : questa volta Patrizia Gallo e Danilo Radaelli ci conducono alla scoperta di Saint-André-les-Alpes. Del tour fanno parte anche i villaggi di Saint Auban il lago Castillon e rovine vicino al villaggio di Soleilhas.

Vicino alla Costa Azzurra, alle Gole del Verdon e alle stazioni sciistiche della Val d’Allos, Saint-André-les-Alpes si trova tra lago e montagna. È un sito protetto e conservato, situato nel cuore del Parco naturale regionale del Verdon e della Riserva naturale geologica dell’Alta Provenza. È un luogo privilegiato che offre una miriade di attività all’aperto, di scoperte o di relax.

In stagione, si può scoprire il magnifico mercato provenzale, le terrazze vicino alle fontane dove è bello passeggiare. Non bisogna rinunciare ad assaggiare le specialità provenzali o alpine preparate con i prodotti della nostra regione.

Il sito di Mont-Chalvet (1.613 m), famoso in tutto il mondo, ospita numerose gare europee e mondiali.