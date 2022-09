Roquebrune-Cap-Martin: un anno in mezzo all’oceano, al via il progetto TriMousse

La città di Roquebrune-Cap-Martin s’impegna a fianco del team del progetto



per la conservazione dei fondi marini e la consapevolezza degli eco-gesti prendendo parte ad un progetto che prevede la traversata in barca a vela intorno ai Caraibi, per sensibilizzare i più piccoli sulla protezione dell'ambiente marino.

Un'operazione che punta anche ad aprire il dialogo su un tema comune coinvolgendo con laboratori didattici le scuole di Roquebrune e dei Caraibi.

Il team

La traversata sarà utile per arricchire le conoscenze scientifiche: la partenza, l'8 ottobre il team del progetto TriMousse, composto da tre giovani donne (Elia, Carla ed Enola) avverrà dalle rive di Roquebrune-Cap-Martin.

Una traversata marittima di 9 mesi che passerà attraverso lo Stretto di Gibilterra, le Canarie, Capo Verde, i Caraibi e le Azzorre, aree fortemente colpite dal riscaldamento globale.

Una spedizione che vuole essere la più neutra possibile sotto il profilo della produzione di carbonio mediante l'installazione di 4 pannelli solari sulla barca, la limitazione dell'uso del motore durante la ricarica delle batterie dei dispositivi di navigazione ed il consumo di cibo responsabile a bordo, privilegiando i prodotti locali e di stagione.

Il ritorno del team di TriMousse è previsto per il mese di settembre 2023.

Sabato 8 ottobre a Roquebrune-Cap-Martin sarà la giornata della TriMousse: il programma prevede iniziative, presso la base nautica, a partire dalle ore 14 con questo programma:

Ore 14 -15: Storie d'avventura recitate dall'equipaggio del progetto TriMousse;

Ore 14- 16,30: Animazioni per bambini e laboratori;

Ore 16,30: Dimostrazioni di cani da salvataggio;

Ore 17: Partenza del team.