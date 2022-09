Nizza, da domani, per tre giorni, é Grande Braderie

Grande operazione commerciale per i negozi e le boutiques di Nizza: dal 15 al 17 settembre 2022 , infatti, spazio nelle strade alla Grande Braderie.



Si tratta di un’opportunità per chi desidera fare shopping e di un’importante operazione promozionale che mira a sostenere le imprese locali: un evento particolarmente atteso che permette di beneficiare di prezzi bassi in centinaia di negozi mentre il potere d'acquisto è una vera preoccupazione.





La quarta edizione della Grande braderie de Nice sarà contrassegnata dalla partecipazione di centinaia di attività commerciali che animeranno con i loro banchetti le strade cittadine e daranno spazio alle offerte ed agli sconti.



Anche quest'anno sarà un grande gioco con Nice Shopping: in palio più di 16 mila euro , si può vincere un po’ di tutto: shopping, buoni regalo, TV 43 pollici, cantina, orologio connesso, gioielli firmati e tante altre sorprese offerte dai commercianti di Nizza. Si potrà partecipare al gioco anche senza effettuare acquisti.

Il gioco, che si svolgerà in otto quartieri di Nizza, sarà accompagnato da intrattenimenti musicali.