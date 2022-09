Dalla Grotta del Lazaret al musée des Merveilles: il Dipartimento apre le porte nel week end

Anche il Dipartimento delle Alpi Marittime partecipa attivamente alle Giornate Europee del Patrimonio che si svolgeranno il 17 e 18 settembre 2022.

Un'opportunità per scoprire l'eccezionale patrimonio delle Alpi Marittime.

L’iniziativa europea, giunta alla sua 39a edizione, ha quest’anno quale tema “Patrimonio sostenibile”.

Sarà l’occasione per esplorare i luoghi che compongono la ricchezza storica e culturale del dipartimento. Quest'anno, le visite e i laboratori offrono contenuti che mirano non solo a far conoscere il passato del territorio, ma anche a preparare il futuro mettendo in discussione pratiche a volte ancestrali, come al Musée des Merveilles di Tende, o mettendo in discussione l'impatto di edifici storici come il Fort de la Revère oltre a spaziare dalla conservazione delle identità locali al loro riutilizzo nel contesto di uno sviluppo urbano socialmente e ambientalmente sostenibile.

Il Parc de la Grande Corniche offrirà l'opportunità di apprezzare il patrimonio naturale e quindi di essere consapevoli dell'importanza della protezione della flora e della fauna locali.

Saranno aperte le porte di molti altri luoghi emblematici delle Alpi Marittime:

L’espace culturel Lympia: 2 quai Entrecasteaux al Porto di Nizza;

Le palais des rois sardes (Archivio dipartimentale): 10 rue de la Préfecture a Nizza;

La grotte préhistorique du Lazaret: 33 bis boulevard Franck-Pilatte a Nizza;

Le musée des arts asiatiques: 405 promenade des Anglais a Nizza;

La Micro-Folie départementale: 26 rue Saint-François-de-Paule a Nizza;

Le port de la Darse et l’hôpital du bagne: Quai de l'Amiral-Courbet a Villefranche-sur-Mer;

Le musée des Merveilles: Avenue 16 septembre 1947 a Tende.