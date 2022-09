Nizza, dove andare e cosa visitare durante le Giornate Europee del Patrimonio

Il tema della 39a Giornata Europea del Patrimonio unisce due concetti: conservazione del patrimonio e sviluppo sostenibile: questo il vasto programma che la città di Nizza propone per i giorni sabato 17 settembre e domenica 18 settembre 2022 .

Il programma completo è inserito al fondo di questo articolo





ARCHIVES NICE CÔTE D’AZUR

Una casa per la villeggiatura invernale a ovest di Nizza: la villa Les Palmiers

Salotti : un’esposizione che ripercorre della casa, dall'Ottocento ai giorni nostri.

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate: sabato e domenica alle 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00

Informazioni pratiche:

Palazzo di Marmo - 7, avenue de Fabron

Tram linea 2 (stazione Fabron)



ASSOCIATION TRAM & BUS DE LA CÔTE D’AZUR

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio dei trasporti della Costa Azzurra. Tornare indietro nel tempo a bordo dei due autentici bus Nice Saviem SC10 degli anni Settanta e del bus Renault PR100.2 del 1986 che tornerà in servizio sulla rete metropolitana “Lignes d'Azur”.

Programma e orari: www.trambus.fr o www.lignesdazur.com



ATELIERS DU LIVRE-RELIURE

Alla scoperta di un mestiere: visite al laboratorio, dimostrazioni e spiegazioni delle fasi della rilegatura tradizionale in pelle.

Visite guidate: sabato e domenica alle 9:45, 11, 13:45, 15 e 16:15

Via Desboutin 5

Bambini accompagnati senza passeggino.



BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA

Scoperta di eccezionali documenti sonori e dimostrazioni di grammofoni

Visite guidate: sabato alle 10:30 e alle 16:30

Informazioni pratiche:

2, piazza Yves Klein



BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ROMAIN GARY

Scoperta di documenti eccezionali.

Visite guidate: sabato alle 10:30, 13:30 e 15:30

Informazioni pratiche:

21 bis, boulevard Dubouchage

Tram linea 2 Fermata Durandy



CENTRE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY CHARLES GINÉSY

Visite guidate al deposito delle linee tram 2 e 3: sabato alle 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 e 16:00.

Su prenotazione: patrimoine@lignesdazur.fr

Informazioni pratiche:

155, Boulevard du Mercantour



CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE LA COLLINE DU CHÂTEAU

Visita guidata domenica 18 settembre alle 10:00 e alle 14:30

Creato nel 1783 per decisione di Vittorio Amedeo III, sul sito dell'antica cittadella di Nizza, smantellata nel 1706, per ordine di Luigi XIV, il cimitero israelita del castello, offre una vista panoramica unica dell'intera città di Nizza, da Est a Ovest, dalle Alpi al Mar Mediterraneo.



CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE

Accesso in un mondo sotterraneo, dove ogni pietra, ogni fossa racconta la storia di una città secolare.

Visite guidate: sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

Piazza Jacques Toja

Ultime partenze alle 12:30 e alle 17:30

Partenza: ogni 30 min

Consigliate scarpe basse.



ÉCOLES BELLANDA ET DES ARÈNES DE CIMIEZ

Scopri due ville della Belle Époque trasformate in scuole con i ricercatori del gruppo "Inventaire" del servizio Città d'Arte e Storia.

Visite guidate: sabato alle 10:00 e alle 14:30

Informazioni pratiche:

Viale Bellanda 6



ÉGLISE HOLY TRINITY CHURCH

Nell'ambito del bicentenario della Chiesa della Santissima Trinità.

Visite guidate e visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 16:00 (ufficio domenica alle 11:00)

Informazioni pratiche:

11, rue de la Buffa



ÉGLISE NOTRE-DAME-AUXILIATRICE DON-BOSCO

36, place Don-Bosco

Visite libere: sabato e domenica dalle 9:00 alle 18:00

Visite guidate: sabato e domenica alle 15:00



ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

Visita guidata: sabato alle 14 - Visita del chiostro, della chiesa, del cimitero e del dominio dei conti di Cessole, oggi Vescovado e Casa dell'Ambiente.

Visite guidate: domenica alle 10:30 e alle 15:00 - Visita del chiostro, della chiesa e del cimitero.

Informazioni pratiche:

11, salita Claire-Virenque

(Cortile della Chiesa)



FORT DU MONT-ALBAN

Uno degli ultimi testimoni del passato militare di Nizza.

Visite guidate: sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

Chemin du fort du Mont-Alban



FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

(Ri)scoprire i macelli. Visita architettonica: sabato alle 11:00

89, route de Turin.

GARE DE NICE-VILLE / SNCF

Da Nizza a Tende, per conoscere i paesi arroccati o incastonati nella conca delle valli del Paillon, della Bévéra e della Roya e per scoprire i gioielli dell'arte barocca piemontese.

Sabato e domenica: partenza per una visita guidata a bordo del Train des Merveilles, uno dei più bei viaggi in treno d'Europa!

Informazioni pratiche:

Avenue Thiers

Per prenotare https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur/decouvrir/trains-touristiques/train-merveilles



GRANDE SYNAGOGUE DE NICE

Apertura al pubblico del servizio sabbatico.

Visite libere: sabato dalle 8:30 alle 11:30

Visite guidate: domenica dalle 14:00 alle 17:00

Informazioni pratiche:

7, rue Gustave-Deloye



HÔTEL DE VILLE

Da seminario a carcere e poi ospedale divenuto municipio nel 1868, questo edificio settecentesco è stato costantemente trasformato.

Visite guidate: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

5, rue de l'Hotel-de-Ville



LABORATOIRE DE PRÉHISTOIRE DE LA CÔTE D’AZUR

Sabato e domenica dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

L'evoluzione culturale dell'uomo: presentazione delle fasi principali dai calchi di crani fossili di ominidi, dal Sahelanthropus tchadensis, 7 milioni di anni fa, all'uomo moderno, e calchi di strumenti preistorici.

Informazioni pratiche:

15, boulevard Maurice-Maeterlinck



LA MOUETTE – LES POINTUS DE NICE

Presentazione e storia del pointus e del porto di Nizza: sabato e domenica dalle 9:00 alle 17:00

Laboratori: sabato e domenica dalle 9:00 alle 17:00

Passeggiate in Pointu: sabato e domenica dalle 14:00 alle 17:00

Informazioni pratiche:

Quai Entrecasteaux

Cale de halage des pointus – Panne



LECTURE DE PAYSAGE DEPUIS LA MER

Nell'ambito dell'iscrizione di "Nizza, città della villeggiatura invernale della Riviera" nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, presentazione dell'evoluzione della città dal mare a cura delle guide-docenti del Centro Patrimonio – Senato.

Visite guidate: sabato alle 9:00, 10:45, 14:00 e 15:45

Su prenotazione: https://vah.nice.fr

Informazioni pratiche:

Quai Lunel, pontile galleggiante



LES GALERIES LAFAYETTE NICE MASSÉNA

Alla scoperta di un iconico grande magazzino.

Visite guidate: sabato alle 10:00, 11:30, 13:00 e 14:30

Informazioni pratiche:

6, avenue Jean-Médecin



MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / CIMIEZ

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate " Balade à Cemenelum ": sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:00

Informazioni pratiche:

160, avenue des Arenes de Cimiez



MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate " À la découverte des réserves ": sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:00

Gli oggetti nelle gallerie espositive permanenti costituiscono solo una piccola parte delle collezioni. Alla scoperta del volto nascosto del museo: le riserve.

Informazioni pratiche:

25 Boulevard Carnot



MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Visite guidate: sabato e domenica alle 11:00

Un invito a scoprire le preziose opere della collezione del museo: dipinti, sculture, arti grafiche e arti decorative dal XVI al XX secolo.

Informazioni pratiche:

33, avenue des Baumettes



MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE JAKOVSKY

Erbario Vivente interno/esterno: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

Per tutto il fine settimana, alla scoperta di un erbario vivente.

Informazioni pratiche:

23, avenue de Fabron



MUSÉE NATIONAL DU SPORT

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite gratuite alla mostra permanente. Scoperta dello stadio Allianz Riviera.

Informazioni pratiche:

Boulevard des Jardiniers,

Stadio Allianz Riviera



MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

Visite libere alle collezioni permanenti e alla mostra in corso: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate, visite creative, speciali per famiglie: sabato e domenica. Programma dettagliato da consultare sul sito del museo.

Informazioni pratiche:

36, avenue du Docteur-Menard

www.musee-chagall.fr



MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00

Visite guidate: sabato e domenica alle 10:00 e alle 11:15. Dietro le quinte del Museo: scoperta naturalista.

Informazioni pratiche:

Viale Risso 60



OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

Visite guidate: domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Ricostruita dopo il terribile incendio del 1881, l'opera è una mecca per la musica lirica.Visite organizzate da guide-docenti del servizio Città d'Arte e di Storia.

Informazioni pratiche:

4-6, rue Saint-Francois de Paule



PALAIS DES ROIS SARDES

Visite libere: sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Alla scoperta dell'antica residenza dei sovrani di Casa Savoia, che divenne prefettura delle Alpi Marittime il 14 giugno 1860, data dell'unione di Nizza e Savoia con la Francia.

Informazioni pratiche:

Piazza Pierre-Gautier



PALAIS DE L’AGRICULTURE

Visite libere: sabato dalle 11:00 alle 17:00

Sabato anche la Società Centrale di Agricoltura e Orticoltura di Nizza terrà le sue porte aperte, per pubblicizzare le attività dell'associazione.

Visite guidate: sabato e domenica alle 11:00, 14:00, 15:00 e 16:00

Costruito nel 1901, questo palazzo della Belle Époque ospita la più antica associazione di Nizza.

Informazioni pratiche:

113 Promenade des Anglais



PALAIS LASCARIS

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Scoperta di questo antico palazzo, unica testimonianza, di tale portata, del barocco civile a Nizza.

Informazioni pratiche:

15, rue Droite



THÉÂTRE FRANCIS-GAG

Visite teatrali con gli attori della Compagnie L'Émergence: sabato alle 10 e alle 11:30.

Informazioni pratiche:

4, rue de la Croix



THÉÂTRE NATIONAL DE NICE SALLE DES FRANCISCAINS

Visite guidate: sabato alle 10:00, 11:30, 14:30 e 16:00

Alla scoperta del dietro le quinte del Teatro Nazionale di Nizza nell'ex convento francescano del XIII secolo.

Informazioni pratiche:

4-6, piazza Saint-Francois



TOUR SAINT-FRANÇOIS

Visita libera: sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

Rue de la Tour

Non accessibile ai bambini di età inferiore ai 7 anni e alle persone a mobilità ridotta.

261 passi.



BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE HENRI BOSCO

Visite guidate alle raccolte sull'Asia e agli archivi letterari: sabato dalle 9:00 alle 14:00

Una delle biblioteche più ricche della Costa Azzurra .

Informazioni pratiche:

100, boulevard Edouard-Herriot

Campus Carlone – Università della Costa Azzurra



CAMPUS CARLONE

Visite guidate al campus e mostra fotografica: sabato dalle 9:00 alle 14:00

Costruito nel 1965 e situato nel cuore della città di Nizza, il campus Carlone ospita un ricco patrimonio all'interno.

Informazioni pratiche:

100, boulevard Edouard-Herriot



CAMPUS SAINT-JEAN D’ANGÉLY

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00 Un patrimonio eccezionale al servizio della formazione e della ricerca

Visite guidate: sabato e domenica alle 10:00

Informazioni pratiche:

5, rue du 22e B.C.A.



CAMPUS DE VALROSE

Visite guidate: sabato e domenica dalle 13:30 alle 16:30

Un patrimonio eccezionale al servizio della formazione e della ricerca.

Informazioni pratiche:

28, avenue Valrose

Parc Valrose



OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR

Visite guidate al sito storico: sabato e domenica

Orari e prenotazione obbligatoria sul sito www.oca.eu

Informazioni pratiche:

96, boulevard de l’Observatoire



VILLA ARSON

Visite libere: sabato e domenica dalle 12:00 alle 19:00

Al centro di un programma. Progettata negli anni '60 da Michel Marot, la sua architettura in cemento e ciottoli si sviluppa attorno all'ex casa della famiglia Arson, patii in vaste terrazze e giardini pensili.

Informazioni pratiche:

20, avenue Stephen Liegeard



BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE

Visite libere: sabato dalle 10:00 alle 18:00. In occasione del 130° anniversario della Gare du Sud: mostra di vecchie foto, oggetti e manifesti

Informazioni pratiche:

33, avenue Malausséna



CENTRE DU PATRIMOINE - LE SÉNAT

Visite libere alla mostra "La chiesa di Gairaut, rinascita di una facciata": sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

14, rue Jules-Gilly



FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

Visite libere alla mostra Arboretum - L’arbre comme architecture : sabato dalle 13:00 alle 17:00

Informazioni pratiche:

89, route de Turin



LA MOUETTE – LES POINTUS DE NICE

Visite libere: sabato e domenica dalle 9:00 alle 17:00

Informazioni pratiche:

Quai Entrecasteaux

Cale de halage des pointus – Panne M



MISSION NICE PATRIMOINE MONDIAL

Visite libere: sabato e domenica dalle 13:00 alle 17:30

Presentazione, da parte del team Mission Nice Patrimoine Mondial, du paysage de Nice, degli edifici e spazi pubblici creati per attrarre visitatori da tutto il mondo da oltre due secoli.

Informazioni pratiche:

75, quai des États-Unis



MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / CIMIEZ

Mostra Flos Vitae, histoire naturelle des fleurs du Muséum d’Histoire naturelle

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate: sabato e domenica dalle 14:00 alle 15:30

Informazioni pratiche:

160, avenue des Arènes de Cimiez



MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN (MAMAC)

Sabato dalle 10:00 alle 22:30 e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Les secrets du langage. Exposition : Vita Nuova. Nouveaux enjeux de l’art en Italie. 1960-1975.

Informazioni pratiche:

Place Yves Klein



MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NÈGRE

Exposition Nick Knight, Roses from my garden

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate: sabato e domenica alle 11:00, 14:00 e 15:00

Informazioni pratiche:

1, place Pierre-Gautier



MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA

Exposition « Heureuse Préhistoire. Humour et Préhistoire. Hommage à Pierre Laurent (1928-1986) »

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate: sabato dalle 18:00 alle 19:30

Informazioni pratiche:

25, boulevard Carnot



MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE JAKOVSKY

Exposition Dont acte. Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky fête ses quarante ans

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

In occasione dei quarant'anni dalla sua creazione, il 5 marzo 1982, la mostra propone un percorso riflessivo sul percorso e sul futuro del museo. È anche un'occasione per ammirare pezzi poco o non esposti!

Visite guidate della mostra Les Fleurs du Male: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00

Informazioni pratiche:

23, avenue de Fabron



MUSÉE MASSÉNA

Comme un parfum d’histoire

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Visite guidate e animazione: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

65, rue de France



MUSÉE MATISSE

Exposition Hockney – Matisse. Un Paradis retrouvé

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

164, avenue des Arènes de Cimiez



MUSÉE NATIONAL DU SPORT

Exposition Boxe - L’appel du Ring

Sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

Boulevard des Jardiniers,

stade Allianz Riviera



MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

Exposition Chagall en éditions limitées : les livres illustrés

Visite libere: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

36, avenue du Docteur-Ménard



PALAIS LASCARIS

Exposition Artemisia, oeuvres d’Eve Pietruschi

Exposition Fleuraisons baroques

Visita libera: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Informazioni pratiche:

15, rue Droite



BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA

La musique de films au cinéma : sabato ore 15

Informazioni pratiche:

2, place Yves-Klein



BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE

L’aventure de la Gare du Sud : l’histoire de la ligne des Chemins de fer de Provence : sabato ore 14,30

Informazioni pratiche:

33, avenue Malausséna



MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET

Sabato ore 15: A cura di Claudia Salvi, storica dell'arte, specialista in pittura floreale.

Informazioni pratiche:

33, avenue des Baumettes



BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE

Projections En voiture… pour le cinéma ! : sabato ore 17

Informazioni pratiche:

33, avenue Malausséna



LA SEMEUSE - CENTRE CULTUREL LA PROVIDENCE

Sabato dalle 14:00 alle 16:00 -

Visita guidata - Ex Cappella della Provvidenza costruita dall'ordine dei Visitandini nel 1669.

Mini-concerto - Di Catherine Hyvert, sull'organo del XVIII secolo progettato dai Concone Brothers ed elencato come monumento storico.

Informazioni pratiche:

8 bis, rue Saint-Augustin



LA MOUETTE – LES POINTUS DE NICE

Domenica: Coreografia musicale

Informazioni pratiche:

Quai Entrecasteaux

Cale de halage des pointus – Panne M



MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / CIMIEZ

Proiezione À propos de Cemenelum: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00

Proiezione Les « tutos gallo » du Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Informazioni pratiche:

160, avenue des Arènes de Cimiez



MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN (MAMAC)

Fantasia musicale “Conversazione intima”: sabato dalle 10:00 alle 22:30, domenica dalle 10:00 alle 18:00 e sabato alle 16:00

Buio in sala di Benjamin Fincher: sabato alle 19:00

Moment Yogi: domenica alle 11:00

Muses au musée: domenica alle 16

Informazioni pratiche:

Place Yves-Klein



MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET

Récital : Sabato alle 18

Melodie sul tema dei fiori e dei giardini su composizioni di Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Lili Boulanger, Reynaldo Hahn, Paolo Tosti.

Con Marc Filograsso, tenore e Marion Liotard, pianoforte.

Informazioni pratiche:

33, avenue des Baumettes



MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF ANATOLE JAKOVSKY

Vive les cactus ! : samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Informazioni pratiche:

23, avenue de Fabron



VILLA ARSON

Transmission, Transgénérationnel, Transition, Transat, Transpirer: sabato e domenica dalle 12:00 alle 19:00.

Informazioni pratiche:

20, avenue Stephen Liégeard

Ecole nationale supérieure d’art