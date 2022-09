Il pastificio Pasta Fresca Morena presenta la nuova video ricetta di #INCUCINACONMORENA: 'Tortelloni ricotta e spinaci'

Si sa che un buon piatto di pasta fresca è una portata versatile che si può condire in mille modi, dai sughi più elaborati e raffinati a quelli più semplici che si preparano mentre aspettate che la pasta si cuocia. Il team del pastificio Pasta Fresca Morena di Ventimiglia ha lanciato una nuova video ricetta per l'iniziativa: #INCUCINACONMORENA, dedicata ad un piatto gustoso e salutare a base di ingredienti freschi come ricotta e spinaci.

Il nuovo episodio porterà nuovamente tutti in cucina per imparare a cucinare in modo ottimale i celebri prodotti del pastificio ventimigliese.

L’appuntamento questa volta è dedicato ai tortelloni ricotta e spinaci, un piatto salutare e gustoso che verrà presentato da Ramon Bruno Cavaliere Templari e da suo figlio Martin e preparato dalle mani esperte della collaboratrice Floriana Rossi. Una volta cotti in acqua bollente e impiattati, i tortelloni potranno essere conditi a piacimento, sia con burro e parmigiano oppure con una deliziosa salsa di noci.





Ecco il video della quinta ricetta di #INCUCINACONMORENA:

Se non vuoi rinunciare ai sapori della tradizione con primi a base di pasta fresca, vai alla scoperta delle oltre 700 ricette raccolte nel ricettario online del pastificio. Pasta Fresca Morena da oltre 50 anni è un punto di riferimento del settore alimentare del Ponente Ligure, grazie alla qualità delle materie prime selezionate per la realizzazione dei suoi prodotti freschi e genuini.

Il pastificio effettua consegne non solo nell’Imperiese e in Costa Azzurra, ma anche in provincia di Savona, dove tra le attività fornite, troviamo, l’Osteria Pizzeria Macaja di Alassio, la Trattoria bar Sci Bon di Villanova d’Albenga, la trattoria Zi Pepé di Villanova d’Albenga.

Una nuova iniziativa “bolle in pentola” e la potrai scoprire per fine anno. Ti possiamo solo anticipare, che alcuni Chef di prestigio del nostro territorio, ti stupiranno con nuove ricette innovative, realizzate con i prodotti di Pasta Fresca Morena.

Se desideri cimentarti in qualche ricetta a base di pasta fresca, contatta il pastificio al 0184 33461 specificando il formato e la quantità.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.pastafrescamorena.it/ o le pagine Facebook e Instagram .