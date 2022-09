L’Opéra di Nizza propone domani il tradizionale appuntamento con la "Réunion de famille"

L’appuntamento è per domani, sabato 17 settembre 2022 alle ore 20, all' Opéra per la tradizionale "Riunione di Famiglia": in programma arie, ouvertures e cori tratti da opere, pagine sinfoniche e balletti.

La grande famiglia dell’Opéra, con la sua Orchestra, il suo Coro, il suo Balletto, proporranno alcuni brani estratti dei grandi momenti lirici, sinfonici e coreografici che scandiranno la nuova stagione.

Come ogni anno , viene offerto un “aperitivo” per scoprire anzitempo alcune delle pagine più belle che la stagione che sta iniziando riserverà.

Tutte le forze vive della famiglia artistica, Opéra, Orchestra, Balletto, Cori, si uniranno per condividere l'emozione e il virtuosismo de La sonnambula di Bellini e Lucia di Lammermoor di Donizetti, l'umorismo e la leggerezza di Orfeo negli Inferi di Offenbach, l'umorismo di Falstaff o l'emozione sempre struggente di La Bohème, ma anche le pagine più famose del repertorio sinfonico e alcuni superbi tableaux coreografici... Il tutto scandito da letture.

Un modo gioioso e festoso per conoscere il cartellone della stagione.

Récitante Sophie de Montgolfier

Ballet Nice Méditerranée

Direction artistique Éric Vu-An

Chœur de l’Opéra de Nice

Direction Giulio Magnanini

Orchestre Philharmonique de Nice

Direction musicale Daniele Callegari

L’appuntamento è per sabato 17 settembre 2022 alle ore 20: l’Opéra di Nizza si trova in Rue Saint François de Paule 4.