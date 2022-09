Petsfestival 2022: Acquariologia per tutti

È indubbiamente il più grande evento di acquariologia a livello nazionale e probabilmente anche a livello europeo e quest’anno si presenta ulteriormente in crescita.

Aqua Festival e Marine Festival sono infatti le due anime dell’acquariologia di Petsfestival e insieme danno vita a uno spettacolo che si sviluppa su oltre 3.000 mq. ripartiti fra mille motivi di interesse e quest’anno, tra l’altro, particolarmente incrementato proprio nell’ambito dell’acquariologia marina. Tanti espositori e tanti marchi saranno presenti con le ultime novità del settore per dare vita ad uno spettacolo unico. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di scoprire in questa anteprima tutto (o quasi) quello che ci presenterà l’acquariologia di Petsfestival 2022.

Aqua Festival triplica l’area occupata e dedicata all’acquariologia dolce e dopo il successo degli interventi live di aquascaping della scorsa edizione il programma si arricchisce ulteriormente con dimostrazioni che dureranno per tutta la giornata di sabato e di domenica: i migliori aquascaper d’Italia si danno infatti appuntamento a Petsfestival. Ma ci saranno anche esposizioni di Goldfish, Caridine, Loricaridi, Discus e le Carpe Koi giapponesi che arricchiranno l’offerta di pesci rari e pregiati. E saranno presenti anche molte associazioni, importante punto di riferimento per tutti, appassionati e neofiti, che si occuperanno di didattica e di acquari naturali.

Inoltre, a Marine Festival, ci sarà il primo raduno nazionale di acquariofilia marina, presidiato dai più importanti gruppi del settore riuniti per il più grande evento di marino al quale si sia potuto assistere in Italia negli ultimi anni. Saranno presenti esperti da tutta Italia, pronti a portarvi le loro esperienze e la loro professionalità. E sono inoltre in programmazione interventi culturali, dibattiti e laboratori di Rock Scaping, esposizioni sui temi più controversi del settore e moltissimo altro. Senza dimenticare che la più grande offerta di coralli in Italia quest’anno vi aspetta a Petsfestival!

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere .

