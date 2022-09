Cresce il rischio di piogge violente e la Métropole Nice Côte d’Azur corre ai ripari

Si avvicina l’autunno e il rischio di violente piogge cresce, al punto che la Métropole Nice Côte d’Azur, attenta alla corretta manutenzione dei corsi d'acqua, ha voluto ricordare ai proprietari i loro obblighi.

Nel territorio della Métropole, che beneficia di un regime climatico e idrologico di tipo mediterraneo a cui si aggiungono specificità alpine, episodi di siccità come quelli che registrati quest'estate possono essere seguiti da episodi piovosi particolarmente intensi e grandi inondazioni con straripamento dei fiumi.

In via preventiva, la manutenzione dei corsi d'acqua e dei valloni è fondamentale per limitare le conseguenze di questi eventi, che possono essere drammatici.

Alcuni dei corsi d'acqua sono regolarmente oggetto di interventi manutentivi da parte delle autorità preposte alla gestione degli ambienti acquatici e alla prevenzione delle inondazioni. È il caso, in particolare, del Var.

Per gli altri corsi d'acqua, definiti "non demaniali", gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dai proprietari delle ripe, responsabili della manutenzione del corso d'acqua per assicurane l’equilibrio, consentire il naturale deflusso delle acque e contribuire al suo buono stato ecologico.

In particolare spetta ai proprietari delle ripe rimuovere gli ostacoli, i detriti ed altri materiali che potrebbero aumentare il rischio di inondazioni e provvedere a controllare la vegetazione.

Questo è in particolare il caso del Magnan: spetta ai proprietari garantirne la manutenzione. Da parte sua, la Métropole sta effettuando la manutenzione della vegetazione lungo la sponda posta a destra di Boulevard de la Madeleine di cui è, essa stessa, la proprietaria.

Nei prossimi giorni sarà dunque realizzata una nuova campagna, l'ultima risale alla scorsa primavera.

Per le parti del corso d'acqua delimitate da proprietà private, la Métropole Nice Côte d’Azur invierà a tutti i proprietari una lettera ricordando loro i loro obblighi in merito all'avvicinarsi della stagione autunnale e la responsabilità dei proprietari che costeggiano corsi d'acqua rispetto al rischio.