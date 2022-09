L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 23 settembre

ARIETE: Per molti si preannuncia una fase incongrua durante la quale mantenere la calma o sfoderare compiacenti sorrisini risulterà faticoso compresi dei guizzi di incertezza di fronte ad una decisione, oltretutto una sfuriata verrà mal interpretata, un parente si comporterà ambiguamente, l’amore vi porrà dinanzi ad interrogativi e la salute andrà salvaguardata specie se soffrite di processi infiammatori, intestinali o vescicali. Fattibili dei diverbi con un Cancro, Sagittario o Capricorno.

TORO: Che squallore appurare che esiste della gente così sordida dal non farsi scrupoli nel criticare sentenziare o denigrare: a tal proposito la miglior soluzione è estrapolare la determinazione e non dare, a tali meschini, alcuna soddisfazione… Grana da arginare e spese da contenere specie se il conticino è rosso come un gamberino. Poiché i malintesi saranno a portata di giornata siate chiari nel parlare al fine di non creare tensioni. Approfondite altresì una storia e coltivate un hobby o passione.

GEMELLI: Approfittate dell’ultimo quarto di Luna che il 17 settembre si forma nella vostra costellazione al fine di recuperare energia, migliorare il campo operativo o materiale, studiare un escamotage per controbattere ad una insensata richiesta, rinnovare il guardaroba, andare dal parrucchiere e fregarvene altamente di ciò che di voi ha pensato o pensa la gente cercando di spronare una persona un po’ depressa o giù di morale o dare scacco matto ad una sorte sibillina.

CANCRO: Estrapolare l’ottimismo e guardare all’avvenire è il compito che gli astri vi assegnano perché seguitare a rimuginare non serve a niente anzi aumenta l’ansia e peggiora un umore già di per sé oscillante. Allora datevi una smossa, apritevi alla vita, state accanto a chi vi ha dato tanto e non date bado ad un tipo ribaldo, rinvenite degli escamotage per ottimizzare un campo stante a cuore, evadete dalla routine e non fissatevi su chi tergiversa o non fa al vostro caso… Figliolo da spalleggiare.

LEONE: Sarete dubbiosi sulla sincerità di un personaggio falsetto constatando, magari più avanti, di avere ragione specie quando si smaschererà… Per il resto la settimana vi vedrà abbastanza impegnati in un fracco di faccende dove quasi nessuno vi aiuta a far niente compresi soldini da sborsare per la casa, uno sfizio, un dono o un aggeggio. Fattibili dei contatti con enti sanitari, un invito, un ritrovo o una discussione casalinga. Controllate molto l’alimentazione e festeggiate un accadimento.

VERGINE: Le impennate di un Marte avverso contribuiranno a testare la vostra pazienza, rendervi insofferenti, timorosi di non essere all’altezza di specifiche situazioni o di non riuscire a superare una prova… Ma rincuoratevi in quanto riuscirete a dare il meglio di voi stessi e a portare avanti un significativo progetto. Un congiunto, non godendo di forma eccelsa, abbisognerà di una visita medica. Il compleanno invece sarà memorabile a patto di trascorrerlo insieme ad amici veri e sinceri.

BILANCIA: Solite cose, solito tran tran, a parte l’opposizione di Giove propensa a sconquassare piani o favorire scompigli all’interno di un ambiente a voi poco confacente… I più festaioli parteciperanno a feste o sagre divertendosi un sacco mentre chi per natura è leggermente depresso tenderà a vedere tutto nero o a non capacitarsi di un temporaneo insuccesso. Per tutti comunque si profilano giornate animate, acquisti convenienti, simpatici accadimenti, aumento di proventi.

SCORPIONE: Intuitivi e perspicaci percepirete subito le altrui intenzioni nutrendo simpatie e antipatie tanto immediate quanto azzeccate oppure per il rotto della cuffia scamperete una rogna od un guaio. In amore i maschietti si guardino da mere illusioni e le femmine da mezzi marpioni, depressi cronici o tipi istrionici. Fattibile pure una spesa esagerata e la tendenza a rompere fragili oggetti. Week end turbato da un imprevisto, novella atta ad impensierirvi e acciacchino da curare.

SAGITTARIO: Poiché tutto arriva a chi sa aspettare portate ancora un briciolo di pazienza poi vedrete che avrete la vostra rivincita o perlomeno ciò che ora importuna troverà una savia soluzione. In simultanea preventivate un’incavolatura, una seccatura, delle notizie inaspettate e qualche doloretto sparso. Con un’estate quasi in via di estinzione tante cosine si inquadreranno specie se talune faccende hanno subìto rallentamenti. Il week end sarà un po’ sbilenco ma interessante.

CAPRICORNO: Concitati e indaffarati mal sopporterete le lagne di chi non sa mai bene ciò che vuole … E così, tra una stizza, un’incombenza, una pratica da sveltire, un rospo da digerire, giungerete a domenica col cervello fuso … Però sussiste pure l’opportunità di incrociare chi non vedevate da un’eternità o di trascorrere qualche oretta con chi più vi alletta … Un gossip vi lascerà annichiliti come d’altronde il contegno di un soggetto influenzabile. Consigliabile giocare al Lotto!

ACQUARIO: Poiché il troppo storpia non abusate eccessivamente delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior necessità. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire le intime contraddizioni di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate, mettendovi in discussione, delle amicizie forse ripudiate o trascurate… Tra giovedì e lunedì vi accadranno cose strane, vi libererete di un fardello o riceverete un inopinato comunicato.

PESCI: Piuttosto insofferenti, non vi distinguerete certo per dolcezza e leggiadria, mandando, elegantemente o bruscamente, a quel paese chi pretende l’impossibile, tallona insistentemente o reclama arbitrari privilegi. Per il resto dovete accontentarvi di ciò che passa il convento, sopperire ad un versamento, lenire un acciacco e inquadrare un soggetto bislacco. Sabato ottimale per lo shopping, la cura del corpo e, previsioni meteo permettendo, per una bella passeggiata.

E che le stelle illumino i vostri sogni affinché si realizzino…

