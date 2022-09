Il Biot International Glass Festival si svolgerà dal 23 al 25 settembre

In quest'anno 2022 designato dalle Nazioni Unite come "anno del vetro", la città di Biot, conosciuta come "Città dell'artigianato del vetro" dal 1997 e punto di riferimento per la creazione del vetro in Costa Azzurra, celebra questo artigianato artistico durante una biennale iniziata nel 2018: il Biot International Glass Festival, che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022.

Vieni a vivere un'esperienza unica e scopri le creazioni dei maestri vetrai francesi e internazionali durante la 3a edizione che sarà sponsorizzata da uno dei i più grandi maestri vetrai del mondo, Lino Tagliapietra: mostre, mercato dell'arte, soffiatura del vetro all'aperto, intrattenimento per il grande pubblico, visite ai laboratori, dimostrazioni e spettacoli.

Info su www.biot-tourisme.comhttp://www.biot.fr