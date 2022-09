Alfa Laval partecipa al prossimo Monaco Yacht Show

Nell'iconico contesto di Port Hercules del Principato di Monaco e nel palcoscenico internazionale di MYS, Alfa Laval sarà presente alla fiera con i suoi partner italiani, KTO Supply: specializzata nella promozione e distribuzione di prodotti ad alto contenuto tecnologico specifici per l'industria navale e Seanergy Marine: specializzata nella promozione e distribuzione di prodotti e servizi Alfa Laval e nell'offerta di Survey & Consulenza. Alfa Laval presenterà il suo ampio portfolio, una crescente gamma di prodotti e servizi per superyacht, che garantisce la massima libertà e tranquillità di navigazione nelle acque di tutto il mondo. Soluzioni per lo scambio termico a bordo dei superyacht Alfa Laval offre scambiatori guarnizionati e saldobrasati per riscaldamento e raffreddamento delle utenze di bordo. Compatti ed efficienti, grazie alle piastre dal design sempre più avanzato, rappresentanto una tecnologia chiave per il recupero energetico e la sostenibilità di ogni superyacht. Il nuovissimo generatore d'acqua dolce, AQUA Blue Mini, in mostra al nostro Stand, sfrutta il calore disponibile a bordo, come il circuito di raffreddamento dei motori, per generare preziosa acqua dolce tramite evaporazione dell’acqua mare. Soluzioni per la pulizia del carburante e dell'olio lubrificante per superyacht La qualità del carburante e dell'olio lubrificante significa operazioni fluide e senza problemi, che aumentano la durata e la produttività di motori e generatori di bordo. La separazione centrifuga è la tecnologia di trattamento più affidabile. Con il separatore compatto MIB 503 i motori lavoreranno al sicuro, miglia dopo miglia, senza alcuna problematica. PureBallast 3 Yacht Edition Alfa Laval PureBallast 3 Yacht Edition garantisce la libertà di navigare ovunque, essendo certificato sia IMO che USCG e approvato per le principali Bandiere e Società di Classifica. Leader mondiale per il settore navale, sfrutta la tecnologia UV per sterilizzare l’acqua di zavorra e preserva ogni delicato ecosistema marino. page 2/2 Classified by Alfa Laval as: Business Assistenza e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizi digitali Ovunque scelgano di navigare, i proprietari di yacht possono fidarsi della continua presenza di Alfa Laval. Grazie all'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, hanno facile accesso alla rete di Alfa Laval Marine Service, sempre e ovunque. Gli esperti Alfa Laval posso supportate i clienti a bordo dei propri yacht, ma oggi oltre il 50% delle richieste di assistenza può essere risolta da remoto. Ad esempio, Marine Online Field Service, lanciato di recente, consente la risoluzione da remoto dei problemi dei separatori centrifughi Alfa Laval e dei sistemi PureBallast. Con l'assistenza remota dagli esperti Alfa Laval, gli equipaggi sono guidati passo dopo passo verso la risoluzione e possono tornare rapidamente a operazioni efficienti. Mettendo in campo più di un secolo di esperienza nel settore navale, Alfa Laval mantiene i superyacht e i loro proprietari comodamente sulla cresta dell’onda. Visita il nostro stand in Darse Sud, N DS63. www.alfalaval.it/MYS2022